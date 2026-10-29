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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بكري: قوة الدولة تكمن في الاستقرار.. واختيار الرئيس القادم مسئولية شعبية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أهمية التفكير بعقل الدولة ومراعاة المصالح الوطنية في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة التعامل مع القضايا السياسية برؤية واعية تضع استقرار مصر ومستقبلها في مقدمة الأولويات.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك وقتًا لاختيار الشخص المناسب لتولي المسئولية، باعتبار أن اختيار الرئيس القادم مسئولية شعبية، مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن قوة الدول ترتبط باستقرارها وقدرة مؤسساتها على مواجهة الأزمات.

وأشار بكري إلى أن هناك محاولات من أجهزة استخبارات دولية لتشويه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس لم يتخذ قرارًا بترك البلاد في حالة فراغ سياسي.

المسئولية الملقاة على عاتق القيادة السياسية 

وتساءل بكري عن مدى قدرة أي قيادة على تحمل مسئولية مواجهة التحديات الراهنة، في ظل ما تواجهه الدولة من تهديدات إرهابية وأزمات ومشكلات اقتصادية، مشددًا على أهمية مراعاة حجم المسئولية الملقاة على عاتق القيادة السياسية في إدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة.

مصطفى بكري التحديات الدول الأزمات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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