10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 ، تمثلن فيما يلي :
- الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمرسلة من مستشاري المواد الدراسية
- يقوم الموجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ثلاث نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد لصفوف النقل
- لا تشمل أسئلة الامتحانات في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية على أسئلة متحررة المحتوى
- يتم الإلتزام بأن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2026 من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات
- مدير عام التعليم العام بالمديرية هو المسئول عن كافة أعمال التوجيهات الفنية للمواد الدراسية ، ويلزم تحري الدقة في مراجعة درجات أعمال السنة ومطابقتها للاختبارات الشهرية والتقييمات وتحري الشفافية الكاملة للصالح العام
- مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية بجميع المرحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بكل مرحلة ، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2025
- يشترط حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين وأداء التقييم المبدئي والنهائي ، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة
- تعقد البرامج العلاجية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية في نهاية العام الدراسي فور الانتهاء من امتحانات النقل وتستمر حتى 31 أغسطس 2026
- الإطلاع على القرار الوزاري 313 الخاص بالتقويم الشامل (أحكام عامة) للمواد 14 و15 على الترتيب والخاصة بإشتراطات نجاح الطالب
- تنفيذ البرامج العلاجية تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة اخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاح في الاجتياز من عدمه