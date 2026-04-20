الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 ، تمثلن فيما يلي :

  • الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الثاني الصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمرسلة من مستشاري المواد الدراسية
  • يقوم الموجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ثلاث نماذج امتحانية مختلفة بوزن نسبي واحد لصفوف النقل
  • لا تشمل أسئلة الامتحانات في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية على أسئلة متحررة المحتوى
  • يتم الإلتزام بأن تكون أسئلة امتحانات الترم الثاني 2026 من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات
  • مدير عام التعليم العام بالمديرية هو المسئول عن كافة أعمال التوجيهات الفنية للمواد الدراسية ، ويلزم تحري الدقة في مراجعة درجات أعمال السنة ومطابقتها للاختبارات الشهرية والتقييمات وتحري الشفافية الكاملة للصالح العام

  • مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس بكافة الصفوف الدراسية بجميع المرحل التعليمية وفقا للمحتوى والدرجات المقررة لها بكل مرحلة ، ويشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي لدرجات الطالب في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2025
  • يشترط حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين وأداء التقييم المبدئي والنهائي ، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة وعدم اجتيازه للتقييم النهائي لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد حضور واجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة
  • تعقد البرامج العلاجية لجميع صفوف المرحلة الابتدائية في نهاية العام الدراسي فور الانتهاء من امتحانات النقل وتستمر حتى 31 أغسطس 2026 


 

  • الإطلاع على القرار الوزاري 313 الخاص بالتقويم الشامل (أحكام عامة) للمواد 14 و15 على الترتيب والخاصة بإشتراطات نجاح الطالب
  • تنفيذ البرامج العلاجية تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية وعلى إدارة المدرسة اخطار ولي الامر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونجاح في الاجتياز من عدمه
