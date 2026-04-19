قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

"مش أوبن بوك".. 10 معلومات تشرح نظام "كتيبات مفاهيم" امتحانات الثانوية العامة

ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن إتاحة كتيبات المفاهيم للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، هو نظام  مطبق في الامتحانات منذ عدة سنوات، وبالتالي فهو ليس نظاما جديدا .

وقال الدكتور تامر شوقي : كما هو معتاد ، سيتسلم الطالب قبل أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 ، كتيبا يُسمى "كتيب المفاهيم"، يتضمن ملخصا للمفاهيم والمبادئ والقوانين الرئيسية في كل مادة، ثم يسلمه بعد انتهاء  الامتحان مباشرة، مشيراً إلى أنه غير مسموح بالكتابة في كتيب المفاهيم أو تبادله بين الطلاب داخل نفس اللجنة.

وكشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي ، معلومات هامة عن كتيبات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤكداً ما يلي :

  •  كتيبات المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026  تختلف عن نظام الأوبن بوك والذي يعني استعانة الطالب بكتاب المادة كاملا — سواء الورقي أو الإلكتروني — في الامتحان، والأوبن بوك هو نظام غير مطبق في الثانوية العامة  في السنوات  الماضية ولن يتم تطبيقه في العام الحالي.
  • إتاحة كتيبات المفاهيم للطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 يعني أن أسئلة الامتحانات ستكون أقل صعوبة مما لو كان الامتحان بنظام الأوبن بوك.
  • لا يجوز للطالب الكتابة في كتيبات المفاهيم الموزعة بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 أو اصطحابها معه إلى البيت.
  • تحقق كتيبات المفاهيم فائدة أكبر في نظم الامتحانات التي تعتمد على الاختيار من متعدد والتي تشمل تفاصيل كثيرة من المنهج
  • تستهدف كتيبات المفاهيم التقليل من اعتماد الطالب على الحفظ الصم لمعلومات المنهج
  • تشجع كتيبات المفاهيم الطالب على استخدام العمليات العقلية العليا مثل الفهم والتحليل والتركيب في حل أسئلة الامتحانات.
  • تقلل كتيبات المفاهيم من احتياج الطالب للغش من زملائه في حالة نسيانه بعض جزئيات المادة.
  • كتيبات المفاهيم هي أداة مفيدة يمكن أن يعتمد عليها الطالب في حل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ولكن لا تكفي وحدها لحل أي سؤال
  • من الصعب جدا أن تأتي أسئلة مباشرة من كتيبات المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2026، لأنها تتضمن معلومات ومفاهيم منفصلة دون الربط بينها
  • يفضل اطلاع الطالب على كتيبات المفاهيم في حالة وجود نسخ منه قبل امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لأن ذلك يفيده في توجيه مذاكرته، وعدم اللجوء إلى حفظ الجزئيات التي تتضمنها الكتيبات.
  • وجود كتيبات المفاهيم لا يغني عن فهم واستيعاب طلاب الثانوية العامة 2026 للمفاهيم والقوانين والقواعد الأساسية في أي مادة، لكنها قد تساعده على تذكر ما قد ينساه
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

