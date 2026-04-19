الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تنفي عقد امتحانات الثانوية العامة 2026 بنظام "الأوبن بوك"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تغيير مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 .

حيث أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 للعام الدراسي الحالي ، ستكون بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الماضي دون تغيير.

وقال المصدر لـ صدى البلد : أن كل ما يتردد على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، حول أن امتحانات الثانوية العامة 2026 سوف تعقد بنظام "الأوبن بوك" غير دقيق تماما

وأضاف المصدر : أنه كما هو متبع في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، المتضمن للقواعد والقوانين الأساسية للطلاب أثناء الامتحان.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسمياً من وزير التربية والتعليم ، والذي تم على أساسه إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب علمي وأدبي ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026  (نظام جديد - نظام قديم)

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول (نظام جديد - نظام قديم) من الأحد الموافق 21 يونيو 2026 حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس المكفوفين

 كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول مدارس المكفوفين ، من الأحد الموافق 21 يونيو 2026، حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول مدارس المتفوقين

أما عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) ، فقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون من يوم 16 مايو 2026 حتى يوم 20 يونيو 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الثانية) ، من يوم السبت 4 يوليو 2026 حتى يوم 22 يوليو 2026.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الأولى

السبت 16 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الاثنين 18 مايو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 20 مايو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الاحد 24 مايو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 2 يونيو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

السبت 6 يونيو : مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)

الثلاثاء 9 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء )

السبت 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الثلاثاء 16 يونيو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية)

السبت 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء + الجيولويا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026

