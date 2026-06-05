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الوادي الجديد تفتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز الطبيعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تفتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز الطبيعي

توصيل الغاز
توصيل الغاز
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمة توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، ضمن المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات الحدودية

 حيث يشمل  التقديم المواطنين القاطنين بأحياء السبط البحري والمشارع والمحابس، بالإضافة إلى عدد من المناطق السكنية الأخرى التي يجري إدراجها تباعًا ضمن خطة التوسع الجديدة، وذلك للشوارع الرئيسية والفرعية داخل تلك الأحياء.

مواعيد العمل واستلام الطلبات

وأوضحت محافظة الوادي الجديد أن استقبال طلبات التعاقد يتم من خلال مركز خدمة العملاء التابع لشركة الغاز الطبيعي بجوار مجمع التمور بمدينة الخارجة، حيث جرى تخصيص المركز لتسهيل إجراءات التقديم وإنهاء التعاقدات للمواطنين الراغبين في الاشتراك بالخدمة الجديدة، وجرى تحديد مواعيد العمل بمركز خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، ويوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا حتى 6 مساءً، بينما يبدأ العمل يوم السبت من الساعة 10 صباحًا حتى 4 عصرًا، مع استمرار فتح باب التقديم يوميًا حتى الانتهاء من تلقي جميع الطلبات المقدمة من المواطنين.

شروط التقديم ورسوم الخدمة

وعن شروط ومستندات التقديم، أوضحت المحافظة ضرورة تقديم صورتين ساريتين من بطاقة الرقم القومي، وأصل إيصال كهرباء حديث باسم مقدم الطلب، بالإضافة إلى صورة عقد الإيجار أو التمليك الخاص بالوحدة السكنية المراد توصيل الخدمة إليها، وبلغت قيمة التعاقد بالمرحلة الثانية تبلغ نحو 5300 جنيه، مع إتاحة أنظمة للتقسيط وفقًا للضوابط المعتمدة من الشركة المنفذة، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من أسطوانات البوتاجاز التقليدية.

ويُعد مشروع توصيل الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة من أكبر مشروعات البنية التحتية الحديثة بالمحافظة، حيث تستهدف المرحلة الأولى توصيل الخدمة لنحو 14 ألف عميل منزلي، إلى جانب التوسع مستقبلًا لتغطية باقي مراكز المحافظة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد ووزارة البترول والثروة المعدنية، حيث جرى الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال تجاوزت 100 كيلومتر داخل عدد من أحياء مدينة الخارجة، فضلًا عن تحويل أكثر من 325 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، في خطوة تستهدف دعم منظومة الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي بالمحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد توصيل غاز طبيعي

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