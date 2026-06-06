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زلزال بقوة 5.0 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.0 ريختر يضرب جزر الكوريل الشمالية

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام روسية بتسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة جزر الكوريل الشمالية.

وفي وقت لاحق  ؛أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 3.1 درجة على مقياس ريختر ضرب   محافظة "ناجانو"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

زلزال روسيا جزيرة الكوريل الشمالية اليابان هيئة الأرصاد الجوية اليابانية

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