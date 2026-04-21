الأرصاد تحذر من رياح سرعتها 40 كم تضرب عدد من المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، حيث تشير خرائط الطقس إلى أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، تتحول تدريجياً إلى مائلة للحرارة ثم حارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم في مصر

بينما تظل الحرارة خلال الطقس اليوم، معتدلة على السواحل الشمالية، مع عودة الانخفاض في درجات الحرارة ليكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً.

وفيما يخص الظواهر الجوية، المتوقعة خلال الطقس اليوم، شددت الهيئة في بيانها على ضرورة توخي الحذر من تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة في الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحاً، وذلك على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومحافظات مدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما قد يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية للسائقين في هذه المناطق.

رياح تضرب المحافظات وسحب بالقاهرة الكبرى

كما توقعت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، نشاطاً للرياح تتراوح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مشيرة إلى أن هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحياناً على فترات متقطعة، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة أو رذاذ غير مؤثر على السواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة اليوم

وعلى صعيد درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة للعظمى و14 للصغرى، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 30 درجة نهاراً و17 ليلاً، فيما تسجل محافظات شمال الصعيد 27 درجة للعظمى، وتظل السواحل الشمالية هي الأقل حرارة بـ 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع التأكيد على المواطنين بضرورة متابعة التحديثات المستمرة الصادرة عن الهيئة لمواكبة أي تغييرات طارئة في حالة الطقس.