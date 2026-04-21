أسعار نيسان جوك موديل 2021 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات ‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة نيسان جوك موديل 2021‏.‏

تعتمد نيسان جوك موديل ٢٠٢١ على محرك تربو صغير بسعة ١.٠ لتر (٣ سلندر)، ينتج قوة ١١٧ حصاناً وعزم دوران ٢٠٠ نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض (DCT) من ٧ سرعات، مما يوفر توازناً جيداً بين استهلاك الوقود الموفر والأداء السلس داخل المدينة، مع القدرة على التسارع من الثبات إلى ١٠٠ كم/ساعة في ١٠.٤ ثانية.

جاءت السيارة نيسان جوك موديل 2021، بأبعاد أكبر من الجيل السابق، حيث وصل طول السيارة إلى ٤.٢١ متر، مما انعكس إيجابياً على المساحة الداخلية ومساحة الأرجل في المقاعد الخلفية، كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية ٤٢٢ لتراً، وهو رقم منافس جداً في فئة الكروس أوفر المدمجة، مع الحفاظ على التصميم الرياضي الجريء والمصابيح الدائرية المميزة التي تشتهر بها جوك.

تتوفر السيارة نيسان جوك موديل 2021، بتقنيات متطورة تشمل شاشة عرض قياس ٨ بوصة تدعم "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو"، ونظام صوتي فاخر من "Bose" في الفئات العليا، أما من ناحية الأمان، فهي مجهزة بـ ٦ وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية لتعزيز سلامة القيادة.

وعن سعر السيارة نيسان جوك موديل 2021‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 700 ألف جنيه، ‏‏وقد ‏‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎