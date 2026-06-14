إغلاق مستشفى بالهانوفيل لمخالفة الاشتراطات والتخلص غير الآمن من النفايات الطبية الخطرة في الإسكندرية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية، بقيادة الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

حملاتها المكثفة لضبط أي مخالفات داخل المنشآت الطبية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة وحماية الصحة العامة والبيئة.

وفي هذا السياق، قامت إدارة العلاج الحر، اليوم بالمرور على إحدى المستشفيات الكائنة بمنطقة الهانوفيل.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد قيام المستشفى بالتخلص من النفايات الطبية الخطرة بطرق غير آمنة وغير قانونية، من خلال إلقائها وسط القمامة العادية وفي محيط المستشفى، بالمخالفة الصريحة للاشتراطات البيئية والصحية المنظمة للتعامل مع النفايات الطبية الخطرة.

ونظرًا لما يمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة، وما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة تتمثل في انتشار العدوى والأوبئة وتعريض العاملين والمواطنين للخطر، فقد تقرر اتخاذ إجراءات فورية شملت إغلاق المستشفى وإيقاف جميع أنشطتها لحين إزالة أسباب المخالفة وتصحيح أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية والصحية.

وأكد الدكتور محمد بدران أن صحة المواطنين وسلامة المجتمع تمثلان أولوية قصوى، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون مع أي ممارسات تهدد الصحة العامة أو تخالف معايير السلامة والاشتراطات البيئية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منشأة يثبت مخالفتها.

كما أشار إلى استمرار حملات المتابعة والرقابة المكثفة على جميع المنشآت الطبية بالمحافظة، لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.