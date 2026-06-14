محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة صلاحية المواد الغذائية وتوافر تراخيص التشغيل والاشتراطات القانونية ومنع الغش التجاري، حفاظا على الصحة العامة.

وفي هذا الإطار، نفذت إدارات حي ثان المنتزة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة استهدفت التفتيش على المنشآت بميدان المندرة قبلي وشوارع ملك حفني السياحي والنبوي المهندس بنطاق الحي، أسفرت عن تحصيل 36 ألف جنيه غرامات فورية لعدم حمل رخصة بمزاولة النشاط ومخالفة مواعيد العمل المحددة، والتحفظ على 13 حالة إشغال متنوعة، وتحرير محضري عدم حمل شهادات صحية، ومحضري مخالفة اشتراطات النظافة، و4 محاضر لعدم اتخاذ اشتراطات للوقاية من الحريق، و3 محاضر وإنذار لمخالفة قانون البيئة، وتوجيه 7 إخطارات للحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص اللازمة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 لعدم تطبيق الحد الأدنى من الأجور، و4 إنذارات لعدم تحرير عقود عمل فردية للعمال، مع إعدام 3 كجم مواد غذائية، و32 كيلو جرام لحوم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأغلق حي ثان العامرية منشاة عامة مخالفة، وتم تحرير 4 إنذارات رخص محال و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار المنتجات وقوى عاملة وطب بيطري، وتحصيل 15 ألف جنيه غرامات فورية.