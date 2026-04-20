لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

تستعد تويوتا لإحداث نقلة قوية في فئة السيارات الخارقة خلال عام 2026، مع اقتراب إطلاق سوبركار جديدة تحت مظلة علامتها الفاخرة لكزس، ووفقا للتسريبات، تعمل الشركة على تجهيز شبكة وكلائها عبر مركز تدريب متطور في ولاية تكساس الأمريكية، ليس فقط لعرض السيارة، بل لإعداد تجربة متكاملة حولها من حيث التسويق والقيادة.

السيارة المرتقبة تعد الامتداد الطبيعي لإرث Lexus LFA الأسطورية، لكنها تأتي هذه المرة برؤية أكثر تطورا تعتمد على منصة مستوحاة من عالم السباقات، ما يعكس توجه لكزس نحو منافسة كبار المصنعين في فئة الأداء العالي.

من الناحية التقنية، تعتمد السوبركار الجديدة على منظومة هجينة تجمع بين محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر ومحرك كهربائي، لتوليد قوة لا تقل عن 641 حصان مع عزم دوران يصل إلى 850 نيوتن متر، هذا المزيج يمنح السيارة توازنا بين الأداء العنيف والكفاءة، مع اعتماد واسع على ألياف الكربون لخفض الوزن وتعزيز الديناميكا الهوائية.

ولا تقتصر خطة تويوتا على تطوير السيارة فقط، بل تمتد لبناء منظومة متكاملة حولها، تشمل تدريب أكثر من 100 وكيل على مستوى العالم، بالإضافة إلى إنشاء برامج قيادة متخصصة تمنح العملاء فرصة اختبار قدرات السيارة في بيئات احترافية، كما تعمل الشركة على تخصيص صالات عرض مستقلة وخدمات ما بعد البيع لضمان تجربة فريدة تتماشى مع طبيعة هذه الفئة.

ومن المتوقع أن يتجاوز سعر السيارة 750 ألف ريال سعودي، مع إنتاج محدود يعزز من حصرية الطراز ويرفع من قيمته بين عشاق السيارات النادرة.

بهذا المشروع، تؤكد لكزس أنها لا تستهدف مجرد تقديم سيارة سريعة، بل تسعى لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الأداء والتكنولوجيا والفخامة، في محاولة جادة لمنافسة عمالقة السوبركار عالميا.