الأولى بأقل سعر .. 5 سيارات صينية موديل 2026 في مصر

يقدم الصانع الصيني، مجموعة كبيرة من السيارات المطروحة في السوق المصري، والتي تتنوع بحسب الأسعار، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، 5 سيارات صينية موديل 2026 في مصر.

شيري أريزو 5

زودت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، وبسعر يبدأ من 720,000 إلى 805,000 جنيه.

إم جي GT

زودت السيارة إم جي GT بمحرك بنزين تيربو 1.5 لتر وأربع أسطوانات، وينتج هذا المحرك قوة تصل إلى 170 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 275 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة مزدوج القابض من سبع سرعات، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,135,000 و 1,185,000 جنيه.

جاك JS6

تعتمد جاك JS6 فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 181 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتقدم بسعر يبدأ من 1,240,000 إلى 1,290,000 جنيه.

شانجان CS 75 PLUS

دعمت شانجان CS 75 PLUS بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتتراوح الأسعار بين 1,450,000 و 1,599,000 جنيه.

جيتور X70

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك بقوة 156 حصانًا، سعة 1500 سي سي تيربو، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح السعر بين 1,095,000 و 1,240,000 جنيه.