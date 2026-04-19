5 سيارات تحمل العلامة اليابانية 2026.. الأولى أرخص سعر

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع الأسعار، والعلامات المختلفة، والتي تتنوع بحسب بلد المنشأ والتجميع، ومنها اليابانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية 2026 في السوق المصري.

نيسان صني

دعمت نيسان صني بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان و134 نيوتن متر من عزم الدوران، مع قدرات الدفع الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات مانيوال 5 غيار أو أوتوماتيكي 4 سرعات، وتبدأ أسعار السيارة من 645,000 وصولًا إلى 810,000 جنيه.

سوزوكي ديزاير

زودت سوزوكي ديزاير بمحرك 1200 سي سي، رباعي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنة الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 790,000 جنيه.

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

زودت ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 103 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,275,000 و 1,475,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تأتي تويوتا كورولا بمحرك سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك طرازCVT، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وبمعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، وبسعر يتراوح بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

مازدا 3 CX

دعمت مازدا 3 CX بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ 110 حصانًا، و144 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر 1,299,000 جنيه.