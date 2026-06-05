مصادر: كتل سياسية عراقية هرّبت أكثر من مليار دولار لإيران أثناء حرب الـ 12 يوما

كشفت مصادر للعربية، أن كتلا سياسية عراقية هربت أكثر من مليار دولار لإيران أثناء حرب الـ 12 يوما، موضحة أن شركتي الحرس الثوري الإيراني لديهما شراكات مع مصارف عراقية.

وأضافت المصادر أن شركتي الحرس الثوري الإيراني حصلتا على عقود بوزارة النفط العراقية وصلت إلى 3 مليارات دولار.

واندلعب الحرب بين إسرائيل وإيران بين 13 و25 يونيو 2025، وشاركت فيها الولايات المتحدة عبر ضربات نوعية استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وأعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة تحقيق "نصر استراتيجي حاسم"، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان "أعادت إيران عقودًا إلى الوراء"، مؤكدًا أن "الصخور تساقطت فوق البرنامج النووي، وأن أحدًا لن يستطيع إنقاذه".