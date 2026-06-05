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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القاهرة والرياض والدوحة على خط واحد.. مشاورات لاحتواء انفجار الأوضاع في إيران والسودان

وزير الخارجية ونظيريه السعودي والقطري
وزير الخارجية ونظيريه السعودي والقطري
قسم الخارجي

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لبحث التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الإيرانية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصالين تناولا مستجدات المفاوضات الأمريكية - الايرانية والجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية تراعى شواغل جميع الأطراف ودول الخليج ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما بحث الوزراء تطورات الأزمة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية السودانية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، ورفض اي كيانات موازية. 

كما شدد على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف مستدام لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مسار سياسي شامل بملكية وإدارة سودانية خالصة يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

الأوضاع في إيران والسودان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الأزمة الإيرانية الأوضاع في السودان

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