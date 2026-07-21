مفتي الجمهورية يهنئ رئيس مجلس الدولة بمناسبة توليه رئاسة المجلس رسميًّا

قام الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بزيارة السيد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة توليه رسميًّا رئاسة المجلس، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن مجلس الدولة يُعد أحد الأعمدة الراسخة للمنظومة القضائية المصرية، بما يضطلع به من دور أصيل في إعلاء سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن المجلس، بما يمتلكه من تاريخ قضائي عريق وخبرات قانونية رفيعة، يواصل أداء رسالته الوطنية في ترسيخ مبادئ العدالة، ودعم دولة القانون، وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.

وأضاف فضيلة مفتي الجمهورية أن ما يقوم به مجلس الدولة من مسؤوليات واختصاصات يُجسد الدور الحيوي للمؤسسات القضائية في حماية المشروعية، وترسيخ قيم العدل والإنصاف، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز استقرار الدولة وتحقيق الصالح العام.

من جانبه، أعرب السيد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لفضيلة مفتي الجمهورية على هذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أنها تعكس ما تتميز به مؤسسات الدولة المصرية من علاقات تقوم على التقدير المتبادل والتكامل في أداء رسالتها الوطنية.

كما أعرب عن تمنياته لفضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية بدوام التوفيق، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به دار الإفتاء في خدمة الوطن، ونشر الفكر الوسطي، وترسيخ الوعي الرشيد، مؤكدًا أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة من أجل دعم مسيرة التنمية، وترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق المصلحة العامة.