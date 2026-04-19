بتصميم الهاتشباك.. أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السوق السعودي

تُطرح سوزوكي سويفت موديل 2026 في السوق السعودي كواحدة من أبرز السيارات الاقتصادية، والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك مع التصميم العصري، وباقة من التجهيزات.

أبعاد سوزوكي سويفت 2026

تعتمد سويفت 2026 على أبعاد خارجية بطول 3,860 مم، مع عرض يصل إلى 1,735 مم وارتفاع عند 1,520 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,450 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 145 مم، وتأتي السيارة مزودة بجنوط قياس 15 بوصة، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED وشبكة أمامية باللون الأسود.

محرك سوزوكي سويفت 2026

تعتمد سوزوكي سويفت على محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، ويولد المحرك قوة تبلغ 80 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 111.7 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وبنظام دفع أمامي، بينما تسجل كفاءة استهلاك تصل إلى 23.2 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لترا.

تجهيزات سوزوكي سويفت 2026

تزود سوزوكي سويفت 2026 بمجموعة من أنظمة الأمان حيث تشمل المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، كما تحتوي السيارة على وسائد هوائية، وحساسات ركن خلفية، إضافة إلى كاميرات للمساعدة، وتتوفر كذلك أنظمة مساعدة السائق مثل التحذير من مغادرة المسار ودعم البقاء ضمنه، إلى جانب مراقبة النقاط العمياء.

وتقدم السيارة مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تضم عجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، مع نظام صوتي ترفيهي، ونوافذ كهربائية، بالإضافة إلى مكيف هواء.

أسعار سوزوكي سويفت 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي سويفت 2026 في السوق السعودي بأسعار تبدأ من 63,135 ريال لفئة GLX، بينما تصل إلى 64,285 ريال للفئة ذات الطلاء الثنائي GLX.