الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تسارع عالي الأداء .. فيراري 296 GTB بقدرات تخطف الأنظار

صبري طلبه

يأتي طراز فيراري 296 GTB كأحد أبرز النماذج الرياضية، والتي تقدمها العلامة الإيطالية العريقة، حيث يدمج هذا الإصدار بين منظومة دفع هجينة وتجهيزات مختلفة، مع تصميم ينتمي إلى عائلة السوبر كارز.

أبعاد فيراري 296 GTB

تعتمد السيارة على هيكل بتصميم رياضي، بينما يبلغ طولها 4,565 مم، وعرضها 1,958 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,187 مم. وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 1,680 كجم، مع عجلات رياضية بقياس 20 بوصة.

أداء ومحرك فيراري 296 GTB

تعتمد فيراري 296 GTB على محرك بنزين مزدوج الشحن التوربيني مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.9 لتر، إلى جانب نظام هجين من فئة HEV. ويولد المحرك التقليدي قوة تصل إلى 654 حصان، بينما يضيف المحرك الكهربائي 165 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 819 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 740 نيوتن متر. 

تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كم/س، مع استهلاك للوقود بنسبة 16.7 كم لكل لتر.

تجهيزات فيراري 296 GTB

تضم السيارة فيراري 296 GTB حزمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تم تزويدها بوسائد هوائية متعددة، ونظام تثبيت السرعة، وتقنيات رصد النقاط العمياء، وتحذير مغادرة المسار. 

وتقدم السيارة فيراري 296 GTB تجربة قيادة تركز على السائق، مع عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، كما تشمل التجهيزات نظام تكييف هواء، ومقاعد رياضية توفر دعمًا مناسبًا أثناء القيادة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات حركة.

فيراري فيراري 296 فيراري 296 GTB

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

صدمة لـ توروب .. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

الجو هيقلب.. «الأرصاد» تحذر من طقس شم النسيم 2026

مكاسب مالية تاريخية تقترب من خزائن الزمالك

«عصر الاختراق الذكي».. Mythos يرصد ثغرات في كل نظام تقريبًا

سعر ومواصفات رينو داستر 2026 في السعودية

كاديلاك توقف رسميًا إنتاج سيارة CT4-V بلاكوينج

طريقة عمل سلطة بطارخ الرنجة بالبنجر.. وصفة شم النسيم

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

