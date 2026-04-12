تسارع عالي الأداء .. فيراري 296 GTB بقدرات تخطف الأنظار

يأتي طراز فيراري 296 GTB كأحد أبرز النماذج الرياضية، والتي تقدمها العلامة الإيطالية العريقة، حيث يدمج هذا الإصدار بين منظومة دفع هجينة وتجهيزات مختلفة، مع تصميم ينتمي إلى عائلة السوبر كارز.

أبعاد فيراري 296 GTB

تعتمد السيارة على هيكل بتصميم رياضي، بينما يبلغ طولها 4,565 مم، وعرضها 1,958 مم، بينما يصل الارتفاع إلى 1,187 مم. وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,600 مم، ويبلغ وزن السيارة بدون ركاب 1,680 كجم، مع عجلات رياضية بقياس 20 بوصة.

أداء ومحرك فيراري 296 GTB

تعتمد فيراري 296 GTB على محرك بنزين مزدوج الشحن التوربيني مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.9 لتر، إلى جانب نظام هجين من فئة HEV. ويولد المحرك التقليدي قوة تصل إلى 654 حصان، بينما يضيف المحرك الكهربائي 165 حصانًا، لتصل القوة الإجمالية إلى 819 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 740 نيوتن متر.

تعتمد السيارة على نظام دفع خلفي مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.9 ثانية فقط، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كم/س، مع استهلاك للوقود بنسبة 16.7 كم لكل لتر.

تجهيزات فيراري 296 GTB

تضم السيارة فيراري 296 GTB حزمة من أنظمة السلامة، تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تم تزويدها بوسائد هوائية متعددة، ونظام تثبيت السرعة، وتقنيات رصد النقاط العمياء، وتحذير مغادرة المسار.

وتقدم السيارة فيراري 296 GTB تجربة قيادة تركز على السائق، مع عجلة قيادة رياضية متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة، كما تشمل التجهيزات نظام تكييف هواء، ومقاعد رياضية توفر دعمًا مناسبًا أثناء القيادة، إلى جانب نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، حساسات حركة.