سرعات هائلة.. فيراري SF90 سترادل بقوة 769 حصانًا

تعد Ferrari SF90 Stradale واحدة من أسرع الطرازات التي قدمتها فيراري، حيث تمثل نقلة واضحة نحو دمج التكنولوجيا الهجينة مع الأداء العالي، دون التخلي عن الطابع الرياضي الذي يميزها كعادة إصدارات العلامة الإيطالية العريقة.

محرك وأداء فيراري SF90 سترادل

تعتمد سيارة فيراري على منظومة دفع تجمع بين محرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني، إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية، ويولد المحرك التقليدي وحده قوة تصل إلى 769 حصانًا، بينما تضيف المنظومة الكهربائية 217 حصانًا إضافيًا.

فيراري SF90 سترادل

وبفضل هذه القدرات الفنية تصل القوة الإجمالية للسيارة فيراري SF90 سترادل إلى نحو 986 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، ويرتبط هذا النظام بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، يعمل مع نظام الدفع الكلي.

فيراري SF90 سترادل

تسارع فيراري SF90 سترادل

تستطيع السيارة فيراري SF90 سترادل الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، وهو ما يضعها ضمن أسرع السيارات الإنتاجية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومترًا في الساعة.

فيراري SF90 سترادل

تصميم وأبرز تجهيزات فيراري SF90 سترادل

تأتي السيارة بهيكل منخفض يعكس طبيعتها كسيارة سوبر كار، حيث يبلغ ارتفاعها أقل من 1.2 متر، مع عرض يقارب مترين وطول يتجاوز 4.7 متر، وتعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.65 متر، كما تم تزويدها بإضاءة LED أمامية وخلفية، إلى جانب عجلات رياضية بقياس 20 بوصة.

فيراري SF90 سترادل

وتأتي مقاعد فيراري SF90 سترادل بتصميم رياضي، وتضم عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في العديد من الأنظمة بسهولة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه، ونظام تكييف أوتوماتيكي، ومكابح مانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.