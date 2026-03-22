بقوة 646 حصانا.. بويك تقدم إنكاسا العائلية وبهذا السعر

كشفت بويك عن طراز إنكاسا EV ضمن فئة الميني فان الكهربائية، ويأتي هذا الطراز في السوق الصينية ليقدم مفهومًا مميزًا لهذه الفئة، من خلال الجمع بين المساحة الداخلية الكبيرة والأداء المرتفع، مع باقة كبيرة من التقنيات.

أداء ومحرك بويك إنكاسا

تعتمد سيارة بويك على نظام دفع رباعي مزود بمحركين كهربائيين، يولدان قوة إجمالية تصل إلى 646 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 550 نيوتن متر، وتنعكس هذه الأرقام على الأداء، حيث تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال نحو 5.1 ثانية.

بطارية بويك إنكاسا وقدرات الشحن

تستند إنكاسا EV إلى بطارية بسعة 96 كيلوواط ساعة، مدعومة بنظام كهربائي بجهد 900 فولت، ما يتيح كفاءة أعلى في نقل الطاقة، ويمكن للسيارة قطع مسافة تصل إلى نحو 601 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

كما تدعم السيارة بويك إنكاسا تقنيات الشحن السريع بقدرة مرتفعة تصل إلى 640 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال نحو 11.5 دقيقة، وهو ما يقلل من زمن التوقف بشكل ملحوظ.

مقصورة وتجهيزات بويك إنكاسا

تقدم السيارة بويك إنكاسا على داخلية مصممة لتلبية احتياجات العائلات، حيث تضم مساحة رحبة للركاب مع تجهيزات متعددة تعزز الراحة أثناء الرحلات، أبرزها ثلاجة مدمجة، وباقة من برامج الترفيه.

وتشمل هذه التجهيزات شاشات مخصصة للركاب في الخلف، إلى جانب شاشات أمامية لنظام المعلومات والترفيه، كما يتوفر نظام تكييف متعدد المناطق، وفتحة سقف بانورامية، وشاحن لاسلكي، بالإضافة إلى نظام صوتي متكامل.

ويحمل الشكل الخارجي ملامح عصرية تعتمد على خطوط واضحة ومصابيح أمامية حادة بتقنية LED، كما تأتي مزودة بعجلات رياضية تعزز من مظهرها، بالإضافة إلى لمسات انسيابية تمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

سعر إنكاسا EV في السوق الصينية

تُطرح السيارة بسعر يبدأ من نحو 489,900 يوان صيني، ما يعادل قرابة 68 ألف دولار.