بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها ترامب على السيارات المستوردة من الصين، استطاعت Buick Envision البقاء في السوق الأمريكي، ولكن بثمن ليس بسيطًا؛ زيادة سعرية كبيرة جعلت الكروس أوفر المدمجة أقل جاذبية من أي وقت مضى.

زيادة أسعار بويك إنفيجن تصل إلى 4,500 دولار

ارتفع سعر Buick Envision 2026 ليصل إلى نحو 41,000 دولار، وهي قفزة قدّرتها التقارير بنحو 4,500 دولار مقارنة بالسابق.

ورغم أن بويك لم تعلق رسميًا على الزيادة، إلا أن السبب الأكثر ترجيحًا هو الرسوم الجمركية التي تستهدف السيارات المصنعة في الصين.

إنتاج صيني يفرض ضريبة إضافية

الطراز يُصنّع بالكامل في الصين، تمامًا مثل Lincoln Nautilus الجديد، ما جعله يقع مباشرة تحت تأثير التعريفات الجمركية التي رفعت تكاليف الاستيراد بشكل كبير.

ومع غياب مراكز إنتاج بديلة، لم يكن أمام بويك خيار سوى تمرير التكلفة إلى المستهلك النهائي.

على عكس علامات أخرى تتحرك بسرعة في السوق الأمريكي، تبدو بويك هادئة إلى حد الركود؛ فلم تُصدر الشركة أي بيان صحفي خلال العام الحالي، وكان آخر تحديث مهم لها هو الكشف عن Enclave الجديدة في أبريل 2024.

يجعل هذا الغياب التسويقي خطوة رفع السعر أكثر إثارة للجدل، خاصة في فئة شديدة التنافسية.

ورغم بقاء إنفيجن في السوق، فإن ارتفاع سعرها قد يدفع المشترين نحو بدائل أمريكية أو كورية أرخص، ما يضع بويك أمام تحديات كبيرة للحفاظ على مبيعاتها في 2026.