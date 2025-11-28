قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها

المذيعة الشابة هبة الزياد
المذيعة الشابة هبة الزياد

فُجِع الوسط الإعلامي والاجتماعي بخبر رحيل المذيعة الشابة هبة الزياد التي توفيت عن عمر يناهز 29 عامًا إثر هبوط مفاجئ في الدورة الدموية أثناء نومها. الإعلان الرسمي عن وفاتها نشره حسابها الشخصي الذي ودّعها بعبارات للدعاء والصبر، لتتوالى ردود الفعل من متابعين وزملاء أعربوا عن حزنهم لفقد صوت شبابي تميّز بالتنوّع والحضور.

من هي هبة الزياد

هبة الزياد كانت من الوجوه الإعلامية الصاعدة التي جمعت بين التأهيل الأكاديمي والاهتمام الفكري المتنوع، حصلت على بكالوريوس إعلام ثم ماجستير في سيكولوجية الإعلام، مما أعطاها قدرة على قراءة المشهد وتحليل القضايا من زاوية معرفية متوازنة. خلال مسيرتها القصيرة قدمت أكثر من 32 برنامجًا في مساحات مختلفة شملت السياسة والاجتماع والعلوم والفنون والأسرة.

لم تقتصر إبداعاتها على شاشة التلفاز فحسب بل امتدّت إلى المجال الأدبي حيث صدرت لها أعمال روائية وفكرية من بينها رواية "روزانا" و"أعوان إبليس في السماء الصغرى" و"بحيرة من بكاء البشر" كما كانت تحرص على الجمع بين المعرفة الدينية والعلمية وحفظت 27 جزءًا من القرآن الكريم وهو عنصر بارز في شخصيتها واهتماماتها.

آخر ظهور ومسيرتها العملية

خلال الأشهر الماضية كانت هبة جزءًا من الموسم الثاني من برنامج "ترند" على قناة الشمس حيث قدّمت حلقات اجتماعية وفنية نالت متابعة لافتة وفي الوقت نفسه كانت تستعد وتُسجّل حلقات برنامجها "البروفيسرة" الذي وُجدت تسجيلات كافية منه تُبث لاحقًا بعد رحيلها بحسب ما أُعلِن. تفاعل الجمهور مع آخر منشوراتها على منصة تيك توك كان واضحًا، إذ شاركت متابعينها بنصيحة تحمل لباقة إنسانية قالتها قبل رحيلها وعلّق عليها كثيرون بكلمات الوداع.

قضية الابتزاز والإجراءات القانونية

قبل رحيلها بحوالي ثلاثة أشهر تعرضت هبة لحالة ابتزاز من شخص مجهول، ونسبت المستندات القضائية أن القضية تحمل رقمًا في سجلات عام 2025 وقد اتُخذت إجراءات قانونية ضد المتهم الذي وُجهت إليه تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل الاتصال والسب والقذف الإلكتروني. وقدّم محاميها بلاغًا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات أسفر عن التوصل إلى مشتبه به وتمت إحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة وتم تقييدها بمقتضى نصوص قانون العقوبات وقانون تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات كما ورد في أمر الإحالة.

من جهته أوضح محامي الراحلة أن المتهم هدّد وابتز هبة برسائل هاتفية طالبًا مالًا مهددًا بكشف معلومات أو بفضحها وهو ما سبب لها مضايقات نفسية وفقًا لما ثبت بالأوراق، وقد تابعت النيابات والمحاكم المختصة القضية وسط إجراءات تقنينية تهدف إلى محاسبة كل من يسيء عبر الفضاء الرقمي.

وداع وتعليقات الجمهور

ونشر حساب هبة عبارة دعاء قال فيها «إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله» وجاء ذلك بمثابة التعزية الرسمية التي استقبلها المتابعون بتفاعل كبير، حيث امتلأت منصات التواصل بتعليقات حزينة وعبارات تذكّر بالعطاء الإعلامي والشخصية المتعددة الاهتمامات لدى الراحلة من متابعين وزملاء عمل وأصدقاء.

خسارة هبة الزياد ليست مجرد غياب لصوت إعلامي شبابي بل رحيل لشخصية جمعت بين الثقافة والإيمان والإبداع الأدبي والإعلامي في وقت قصير نسبيا، وستظل سيرتها المهنية وقضاياها الإنسانية والفكرية موضوع حديث عند من عرفوها أو تواصلوا معها عبر الشاشة أو الكتابة أو منصات التواصل. الرحمة لها ولعائلتها ولكل من تأثّر بغيابها، وللمشهد الإعلامي دعوة للتذكّر بأهمية الحماية القانونية والنفسية لصانعي المحتوى في عصر تتزايد فيه المخاطر الرقمية على الأفراد.

هبة الزياد وفاتها تيك توك القضية الابتزاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

هبة الزايد

وفاة هبة الزايد في عز شبابها.. أسباب الموت أثناء النوم| 10 مشاكل غير متوقعة

الملاريا

ما هى الملاريا .. وأهم أعراض الإصابة بها

طريقة عمل سندوتش فاهيتا

طريقة عمل سندوتش فاهيتا.. بأسهل الخطوات

بالصور

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

بويك
بويك
بويك

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

فيديو

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد