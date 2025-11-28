قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

قال الإعلامي إيهاب الكومي، إن ييس توروب، المدير الفني للأهلي، اشتكى من تذبذب مستوى حارس الفريق محمد الشناوي، وهو ما دفعه إلى التفكير في منح الفرصة للحارس الشاب مصطفى شوبير خلال المباريات المقبلة.



وأوضح الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" الذي يقدمه على قناة صدى البلد، إلى أن الاعتماد على شوبير لا يعني التقليل من قدرات الشناوي، ولكنه خطوة فنية لزيادة المنافسة على حراسة المرمى وضمان استقرار الخط الخلفي.



وأضاف بأن شوبير غذا أثبت جدارته، قد يصبح الحارس الأول للفريق هذا الموسم، مما قد يفتح الباب أمام رحيل محمد الشناوي في الفترة المقبلة.



من جهة أخرى، تلقى النجم المالي أليو ديانج عرضًا رسميًا من الأهلي بقيمة 1.5 مليون دولار، من أجل تمديد تعاقده مع الأهلي، ومن المقرر أن يرد على العرض عقب عودته من المغرب.



وأكد الكومي، إن ديانج أبلغ مسؤولي الأهلي برغبته في الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء وبكنه يرغب في تحسين العرض المالي الخاص بالعقد الجديد.

