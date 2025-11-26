أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي

شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بسبب إصابته خلال مواجهة شبيبة القبائل بالجولة الأولى.

وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أن الأشعة التي أجراها محمد الشناوي، أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية، والذي يحتاج إلى مدة غياب تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

وعلى الرغم من إصابة الشناوي القوية إلا أن اللاعب سيلتحق بشكل طبيعي بصفوف منتخب مصر استعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

قائمة الأهلي

وكان ييس توروب أعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي وجاءت على النحو التالي:

مصطفى شوبير ومحمد سيحا وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا ومحمد شريف ومحمد شكري ومروان عطية وأشرف داري وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.