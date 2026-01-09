قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاميرات مراقبة أمام غرفة النوم.. حكاية انتهاك حرمة المنزل وابتزاز على يد سيدة في منطقة الأهرام بالجيزة
تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025
السودان.. البرهان: الإفراج عن 400 نزيلة من سجن أم درمان
رشوان توفيق: ياسمين عبد العزيز لم تقل يومًا لفظًا خارجًا
بخطوات سريعة .. أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي والمستندات الرسمية إلكترونيًا
عرض أمريكي بـ 100 ألف دولار لكل مواطن في هذه الدولة.. ما القصة؟
تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
المدعي العام في طهران يهدد المتظاهرين الإيرانيين بالإعدام
ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه
رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد
خلال أسبوعين.. سقوط 51 قتيلا في مظاهرات إيران
أسطول الظل تحت النار .. سمير فرج يكشف لـ صدى البلد لعبة الضغط الأمريكي على روسيا والصين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ3 درجات مئوية ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
حسام الفقي

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد غدًا السبت  حالة جوية مضطربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسط تحذيرات من برودة شديدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ونشاط للرياح قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إلى جانب اضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس المتوقعة
وذكرت الهيئة في بيان أن الأجواء ستكون شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، تميل إلى البرودة نهارًا، على أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض بشكل ملحوظ ليلًا، ليسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أن القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية تسجلان درجة حرارة عظمى تبلغ 20 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى إلى 11 درجة.

وفي محافظات الصعيد تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتسجل 7 درجات في المنيا و8 درجات في أسيوط، في حين تظل سانت كاترين أبرد مناطق الجمهورية، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى  3 درجات مئوية خلال ساعات الليل.
 

تحذيرات الملاحة البحرية
وأصدرت الهيئة تحذيرًا للصيادين ورواد البحر المتوسط، مشيرة إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 4 أمتار نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

ويشهد البحر الأحمر حالة تتراوح بين الاعتدال والاضطراب، مع ارتفاع الأمواج إلى حوالي 2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 10 يناير 2026 في المدن المصرية 
أولًا: القاهرة والوجه البحري ومدن القناة

• القاهرة: العظمى 20 | الصغرى 11

• العاصمة الجديدة: العظمى 20 | الصغرى 09

• 6 أكتوبر: العظمى 19 | الصغرى 10

• بنها: العظمى 19 | الصغرى 10

• دمنهور: العظمى 19 | الصغرى 10

• وادي النطرون: العظمى 19 | الصغرى 10

• كفرالشيخ: العظمى 19 | الصغرى 09

• المنصورة: العظمى 18 | الصغرى 11

• الزقازيق: العظمى 19 | الصغرى 11

• شبين الكوم: العظمى 19 | الصغرى 10

• طنطا: العظمى 19 | الصغرى 09

• بورسعيد: العظمى 20 | الصغرى 12

• الإسماعيلية: العظمى 21 | الصغرى 10

• السويس: العظمى 20 | الصغرى 12

ثانيًا: السواحل الشمالية ومدن القناة

• الإسكندرية: العظمى 20 | الصغرى 12

• العلمين: العظمى 19 | الصغرى 10

• مطروح: العظمى 19 | الصغرى 09

• السلوم: العظمى 19 | الصغرى 08

• سيوة: العظمى 18 | الصغرى 05 (منخفضة جدًا)

• بلطيم: العظمى 19 | الصغرى 12

• دمياط: العظمى 19 | الصغرى 13

• العريش: العظمى 21 | الصغرى 09

• رفح: العظمى 20 | الصغرى 08

ثالثًا: سيناء ومدن البحر الأحمر

• رأس سدر: العظمى 22 | الصغرى 13

• نخل: العظمى 18 | الصغرى 05

• كاترين: العظمى 12 | الصغرى 03 (الأبرد على الإطلاق)

• الطور: العظمى 22 | الصغرى 12

• طابا: العظمى 19 | الصغرى 09

• شرم الشيخ: العظمى 24 | الصغرى 15

• الغردقة: العظمى 22 | الصغرى 13

• سفاجا: العظمى 22 | الصغرى 13

• مرسى علم: العظمى 23 | الصغرى 15

رابعًا: شمال وصعيد مصر

• الفيوم: العظمى 20 | الصغرى 09

• بني سويف: العظمى 20 | الصغرى 09

• المنيا: العظمى 20 | الصغرى 07

• أسيوط: العظمى 21 | الصغرى 08

• سوهاج: العظمى 22 | الصغرى 09

• قنا: العظمى 22 | الصغرى 10

• الأقصر: العظمى 22 | الصغرى 09

• أسوان: العظمى 23 | الصغرى 10

• الوادي الجديد: العظمى 22 | الصغرى 06

• أبوسمبل: العظمى 22 | الصغرى 12

خامسًا: منطقة مثلث حلايب وشلاتين

• شلاتين: العظمى 24 | الصغرى 16

• حلايب: العظمى 23 | الصغرى 19

• أبورماد: العظمى 24 | الصغرى 15

• رأس حدربة: العظمى 24 | الصغرى 16

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى حالة الطقس المتوقعة شديدة البرودة الأرصاد القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

ترشيحاتنا

حكم إهداء المسلم لغير المسلم وتهنئته

حكم إهداء المسلم لغير المسلم وتهنئته وعيادته.. الأوقاف توضح

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يروي مواقف للنبي اختار فيها اليسر لأمته

أذكار المساء مكتوبة

أذكار المساء مكتوبة.. ردّد أدعية تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

بالصور

نانسي عجرم تخطف الأنظار في العرض الأول لفيلم بطل الدلافين بدبي| صور

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ترند صلي على النبي ينتشر على السوشيال ميديا.. وخطوة واحدة لتصميمه

طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة
طريقة تصميم صورة ترند "صلي على النبي" بخطوة واحدة

مصادر مفاجئة للبلاستيك الدقيق في غذائنا اليومي

اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية
اطعمة تحتوي على الجزيئات البلاستيكية

حيل سريعة وذكية لتنظيف المنزل والمطبخ والحمام بدون مجهود كبير

حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود
حيل ذكية لتنظيف المنزل بسرعة وبأقل مجهود

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد