الأنبا فيلوباتير يلتقي خدام أسرة القديسة أغاثا لخدمة مرضى الأورام بأبوقرقاص

حضر الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، لقاء خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا لخدمة مرضى الأورام بالإيبارشية، ببيت الشهيد مارمينا للمؤتمرات والخلوات الروحية بمنهري، بحضور القس مكسيموس يونان والقس باخوم طانيوس، مسؤولي الخدمة بالإيبارشية، إلى جانب خدام وخادمات أسرة القديسة أغاثا.

وألقى نيافته كلمة روحية تناول فيها أهمية الخدمة القائمة على المحبة والبذل، مؤكدًا أن خدمة المرضى تمثل تعبيرًا عمليًا عن الإيمان والرجاء، وداعيًا الخدام إلى تقديم التعزية والدعم الروحي لكل من يمر بآلام المرض.

كما أشاد الأنبا فيلوباتير بالدور الذي تقوم به أسرة القديسة أغاثا في دعم مرضى الأورام وأسرهم، مثمنًا روح التعاون بين الخدام، ومشجعًا على الاستمرار في الخدمة بروح الصلاة والشركة لما لها من أثر إنساني وروحي داخل الإيبارشية.