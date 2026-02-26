أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواجه تسريبات هاتف Galaxy S26 Ultra مستويات غير مسبوقة من الانتشار، ما دفع شركة سامسونج لبدء تحقيق داخلي عاجل.



بافيل دوروف في مرمى الاتهام.. تحقيق روسي يطارد مؤسس تيليجرام



صرح بافيل درووف Pavel Durov، مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، بإن السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بحقه بتهمة “دعم الإرهاب”.

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تعزيز موقعه كأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم، مع أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم نشط عبر منصات رئيسية مثل iOS وأندرويد وويندوز، إلا أن الحفاظ على الصدارة في ظل المنافسة الشرسة من تطبيقات مثل سيجنال وتيليجرام ليس مهمة سهلة.



ريلز تغادر الهاتف.. إنستجرام يفاجئ المستخدمين بخطوة غير متوقعة



توسع تطبيق إنستجرام Instagram، في توفير تطبيقه المخصص لأجهزة التلفزيون ليشمل أجهزة Google TV داخل الولايات المتحدة، ما يتيح للمستخدمين مشاهدة وتصفح مقاطع “ريلز” على شاشاتهم الكبيرة.



سامسونج تفجّر مفاجأة العام .. أسعار ومواصفات Galaxy S26 وGalaxy S26+



أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S26 وGalaxy S26+، إلى جانب Galaxy S26 Ultra، وذلك خلال فعالية Galaxy Unpacked الأخيرة.



طبقة حماية ثالثة.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة



تستعد خدمة واتساب WhatsApp، لإضافة خيار جديد يعزز أمان الحسابات، يتمثل في إمكانية إنشاء كلمة مرور تقليدية إلى جانب نظام رموز التحقق المؤقتة OTP المعتمد حاليا، خطوة قد تبدو متأخرة، لكنها تمثل تحولا مهما في آلية تسجيل الدخول إلى التطبيق.