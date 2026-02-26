قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس
ياميش رمضان أرخص من العام الماضي.. ونقيب الفلاحين يكشف السر
بقوة 6.5 .. زلزال عنيف يضرب جزيرة كامتشاتكا الروسية
موعد أذان المغرب والتراويح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 فبراير
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
سعر بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
هل تقضى الزكاة لمن تركها عدة سنوات؟.. الإفتاء تجيب
اليوم .. آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
تعرف على مصير كاتشر بعد إقالته من منصبه مديرا لهيئة الأركان المشتركة
حركة فتح: شبكة رأس مال مُنظّمة تقود حماية إسرائيل من المحاسبة الدولية
فايننشال تايمز: إيران تغازل ترامب بعروض نفط وغاز لتجنب المواجهة العسكرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا أسعار ومواصفات سلسلة Galaxy S26.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق
 

تواجه تسريبات هاتف Galaxy S26 Ultra مستويات غير مسبوقة من الانتشار، ما دفع شركة سامسونج لبدء تحقيق داخلي عاجل. 


بافيل دوروف في مرمى الاتهام.. تحقيق روسي يطارد مؤسس تيليجرام

صرح بافيل درووف Pavel Durov، مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، بإن السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بحقه بتهمة “دعم الإرهاب”.


ميزة طال انتظارها تقترب.. ما المفاجأة التي يخبئها واتساب؟
 

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تعزيز موقعه كأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم، مع أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم نشط عبر منصات رئيسية مثل iOS وأندرويد وويندوز، إلا أن الحفاظ على الصدارة في ظل المنافسة الشرسة من تطبيقات مثل سيجنال وتيليجرام ليس مهمة سهلة.


ريلز تغادر الهاتف.. إنستجرام يفاجئ المستخدمين بخطوة غير متوقعة

توسع تطبيق إنستجرام Instagram، في توفير تطبيقه المخصص لأجهزة التلفزيون ليشمل أجهزة Google TV داخل الولايات المتحدة، ما يتيح للمستخدمين مشاهدة وتصفح مقاطع “ريلز” على شاشاتهم الكبيرة. 


سامسونج تفجّر مفاجأة العام .. أسعار ومواصفات Galaxy S26 وGalaxy S26+
 

أعلنت شركة سامسونج Samsung، رسميا عن أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S26 وGalaxy S26+، إلى جانب Galaxy S26 Ultra، وذلك خلال فعالية Galaxy Unpacked الأخيرة.


طبقة حماية ثالثة.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة
 

تستعد خدمة واتساب WhatsApp، لإضافة خيار جديد يعزز أمان الحسابات، يتمثل في إمكانية إنشاء كلمة مرور تقليدية إلى جانب نظام رموز التحقق المؤقتة OTP المعتمد حاليا، خطوة قد تبدو متأخرة، لكنها تمثل تحولا مهما في آلية تسجيل الدخول إلى التطبيق.

