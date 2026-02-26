قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تعرف على أسرار صداع الصيام وطرق علاجه

شهر رمضان المبارك
شهر رمضان المبارك
حسام الفقي

تواصل كلية الصيدلة بجامعة العاصمة تقديم سلسلتها التوعوية اليومية "مقتطفات رمضانية"، والتي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بأسلوب علمي مبسّط، من خلال محتوى متجدد ومتنوع يُقدَّم في صورة فيديوهات تثقيفية قصيرة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وخدمة البيئة ، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الصيدلة.

وتتناول حلقة اليوم  موضوع "الصيام والصداع" ، حيث تناولت الحلقة أحد أكثر الأعراض شيوعًا خلال ساعات الصيام، مجيبةً عن تساؤلات مهمة مثل:


هل يختلف صداع الصيام عن الصداع المعتاد؟ وما أبرز أسبابه؟ ، وسلّطت الحلقة الضوء على العوامل المحتملة للإصابة بالصداع أثناء الصيام، ومنها نقص السوائل، الانقطاع المفاجئ عن الكافيين، اضطراب مواعيد النوم، وانخفاض مستوى السكر في الدم. 

الإرشادات الغذائية والسلوكية

كما قدّمت مجموعة من الإرشادات الغذائية والسلوكية التي تساعد على الوقاية من الصداع أو التخفيف من حدّته، مثل تنظيم شرب المياه بين الإفطار والسحور، تقليل المنبهات تدريجيًا قبل رمضان، والحرص على النوم الكافي. 

جاءت الحلقة من إعداد الدكتورة الصيدلانية منال عبد الحليم من طلاب برنامج التغذية الإكلينيكية (أحد البرامج المهنية التابعة للدراسات العليا)،  وتحت إشراف الدكتور محمد قطب السيد رئيس قسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة  جامعة العاصمة ، ومراجعة الدكتورة إيمان رأفت، والدكتورة أسماء علي قسم الأدوية والسموم .
وتؤكد الكلية أن الهدف من هذه السلسلة هو تقديم معلومات علمية موثوقة تُسهم في دعم صيام صحي وآمن، وتعزيز الثقافة الصحية لدى الطلاب والمجتمع، انطلاقًا من دورها التوعوي والمجتمعي خلال الشهر الكريم.

كلية الصيدلة بجامعة العاصمة جامعة العاصمة كلية الصيدلة

