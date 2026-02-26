تراجع محلي رغم الصعود العالمي.. أسعار الفضة في مصر اليوم الخميس

شهدت أسعار الفضة في السوق المحلي المصري اليوم الخميس 2026/02/26 حالة من التراجع، رغم ارتفاعها عالميًا، في ظل تحركات الأوقية بالبورصات الدولية.

وجاء الانخفاض المحلي متأثرًا بعوامل العرض والطلب وسعر الصرف، بينما حافظت الأسعار العالمية على مكاسبها.

ووفقاً لآخر تحديث بموقع “آي صاغة” فقد جاءت أسعار الفضة اليوم في مصر في بداية التعاملات الصباحية كالتالي:

فضة عيار 999

سعر البيع: 151 جنيه

سعر الشراء: 148 جنيه

فضة عيار 925

سعر البيع: 140 جنيه

سعر الشراء: 137 جنيه



فضة عيار 900

سعر البيع: 136.25 جنيه

سعر الشراء: 133.25 جنيه



فضة عيار 800

سعر البيع: 121 جنيه

سعر الشراء: 118.50 جنيه



فضة عيار 600

سعر البيع: 90.75 جنيه

سعر الشراء: 89 جنيه



الجنيه الفضة

سعر البيع: 1120 جنيه

سعر الشراء: 1096 جنيه



سعر الأوقية عالميًا

سعر البيع: 89.50 دولار

سعر الشراء: 89.50 دولار



وبالنسبة لأسعار سبائك الفضة اليوم الخميس في مصر فقد جاءت كالتالي:

سبيكة 50 جرام: 10093.80 جنيه

سبيكة 100 جرام: 20110.84 جنيه

سبيكة 250 جرام: 47206.74 جنيه

سبيكة 500 جرام: 93492.38 جنيه

وعالمياً …ارتفعت الفضة الفورية 3.4% إلى 90.32 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

ورغم ارتفاع الأوقية عالميًا، فإن السوق المحلي يشهد تراجعًا نسبيًا في الأسعار، ما يعكس تأثر حركة الفضة بعوامل داخلية، أبرزها تغيرات سعر الصرف وتباطؤ الطلب.

ويبقى اتجاه الأسعار خلال الأيام المقبلة مرتبطًا بتحركات البورصات العالمية وسلوك المستثمرين تجاه المعادن النفيسة.



