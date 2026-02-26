تحذيرات سفر جديدة في الشرق الأوسط مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران

أصدرت عدة دول تحذيرات جديدة لمواطنيها بخصوص السفر إلى إيران والمنطقة المحيطة، في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان اليوم الخميس.

وقد شملت التحذيرات طلبًا من أستراليا لعائلات الدبلوماسيين في إسرائيل ولبنان بمغادرة البلاد، كما عرضت السلطات الأسترالية خيارات مغادرة طوعية لعائلات الدبلوماسيين في الإمارات وقطر والأردن بسبب "تدهور الوضع الأمني في المنطقة".

تحركات أمريكية واستعدادات دبلوماسية

سحبت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع موظفين غير ضروريين وأفراد أسر مؤهلين من سفارتها في لبنان، بعد تقييم الوضع الأمني.

وأكد المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، على موقف صارم من البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحًا نوويًا وأن المفاوضات تواجه عقبات كبرى، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية.

من جانبها، ردت طهران على هذه التصريحات بالرفض، ووصفت خطاب الرئيس الأمريكي بأنه "أكاذيب كبيرة"، مؤكدة على أملها في أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق محتمل.

شركات الطيران والمخاوف من الصراع العسكري

أدت المخاوف من اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى قيام شركات طيران بتقليص الرحلات أو تعليقها مؤقتًا. أعلنت KLM تعليق الرحلات بين أمستردام وتل أبيب مؤقتًا اعتبارًا من الأول من مارس، مع الإشارة إلى أن التشغيل لم يعد "مجديًا تجاريًا أو تشغيليًا".

كما نصحت دول أخرى مثل قبرص وألمانيا والهند وبولندا وصربيا والسويد مواطنيها بمغادرة إيران، بينما أوصت سنغافورة بتأجيل جميع الرحلات إلى البلاد. وفي البرازيل، أوصت السلطات الأسبوع الماضي بمغادرة مواطنيها من إيران، بعد أن أصدرت تحذيرات سابقة لمواطنيها في لبنان في يناير.

تعكس هذه التحذيرات وتقييد الرحلات الجوية تصاعد المخاطر في المنطقة، مع استمرار الولايات المتحدة في بناء وجود عسكري واسع وممارسة ضغوط دبلوماسية على إيران، بالتزامن مع استئناف محادثات نووية حساسة.

وتبرز تحركات الدول المختلفة ضرورة إعادة تقييم السفر والدبلوماسية في الشرق الأوسط، إذ يواجه رعايا الدول الأجنبية تهديدات محتملة على خلفية التوترات العسكرية والسياسية المتنامية.