زعيم كوريا الشمالية : محاولات سيئول للحوار السلمي مهزلة فاشلة وخداع

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية KCNA عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في خطابه أمام المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري القول بأن محاولات سيئول للحوار السلمي مهزلة فاشلة ومثيرة للشفقة وخداع يهدف إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

ومنذ قليل ، أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بيونج يانج ليس لديها سبب لعدم التقارب مع الولايات المتحدة إذا تخلت عن عدائيتها واحترمت الوضع النووي لكوريا الشمالية.



وقال زعيم كوريا الشمالية في تصريحات له : الأسلحة النووية التي تمتلكها بيونج يانج تردع أعداء البلاد وتلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.



وأضاف كيم جونغ أون: نعتزم مواصلة تعزيز القدرات النووية للبلاد، بما في ذلك زيادة عدد الأسلحة النووية ووسائل استخدامها وكذلك الحفاظ على الجاهزية الدائمة للقوات النووية.



وتابع كيم جونغ أون: بيونغ يانغ تخطط خلال السنوات الخمس المقبلة لنشر أسلحة استراتيجية إضافية وأنظمة راجمات صواريخ بشكل سنوي لردع كوريا الجنوبية.