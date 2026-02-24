سول تحث كوريا الشمالية على الامتثال لقرارات مجلس الأمن والعودة للحوار

دعا نائب وزير الخارجية الكورية الجنوبية للاستراتيجية الدبلوماسية والاستخبارات جيونغ يون-دو، كوريا الشمالية إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن برامجها النووية والصاروخية، والعودة إلى طاولة الحوار.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن جيونغ يون-دو قوله: "ندعو كوريا الشمالية إلى الاستجابة لجهودنا المخلصة والمشاركة البناءة في الحوار، والعودة إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

جاءت الدعوة، خلال اجتماع رفيع المستوى ضمن مؤتمر نزع السلاح الذي عقد أمس في جنيف بسويسرا، حيث أكد المسئول الكوري مواصلة السعي لتحقيق هدف نزع السلاح النووي بالكامل على مراحل، يبدأ بوقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية من خلال الحوار والتفاوض، ثم ينتقل إلى التخفيض على المدى المتوسط، ويصل في النهاية إلى التفكيك على المدى الطويل.