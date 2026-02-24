قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تراجع حصة سيارات البنزين الأوروبية بسبب الصين

الاتحاد الأوروبي
محمد على

كشفت البيانات عن تراجع حاد في سيارات البنزين، إذ انخفضت تسجيلاتها بنحو 26% مقارنة بيناير الماضي.

وحدث هبوط قوي في فرنسا بواقع 49% وألمانيا بنحو 30%، وتراجعت حصة سيارات البنزين من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمسها فقط.


في المقابل، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات 14%، والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي بواقع 32%، والسيارات الهجينة التقليدية بنسبة 6%.

واستحوذت هذه الفئات مجتمعة على 69% من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنة بـ59% في يناير 2025، ما يشير إلى تسارع التحول نحو المركبات منخفضة الانبعاثات.
 



تعكس هذه الأرقام مرحلة تحوّل عميقة تمر بها صناعة السيارات الأوروبية، في ظل منافسة متصاعدة من الطرازات الصينية منخفضة التكلفة، وتباطؤ مسار خفض الانبعاثات الكربونية الذي كان مقرراً تسريعه قبل أن يتعرض لتأجيلات تنظيمية.

وجاء الأداء الضعيف مدفوعاً بانخفاضات في أسواق رئيسية، من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع في مطلع العام.

وأظهرت البيانات أن إجمالي المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا انخفض بواقع 3.5% على أساس سنوي إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير.



 

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

الجبنة القريش

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

وصفات علاج البشرة

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

