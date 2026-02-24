تراجع حصة سيارات البنزين الأوروبية بسبب الصين

كشفت البيانات عن تراجع حاد في سيارات البنزين، إذ انخفضت تسجيلاتها بنحو 26% مقارنة بيناير الماضي.

وحدث هبوط قوي في فرنسا بواقع 49% وألمانيا بنحو 30%، وتراجعت حصة سيارات البنزين من نحو ثلث السوق الأوروبية إلى ما يزيد قليلاً على خمسها فقط.



في المقابل، ارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات 14%، والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي بواقع 32%، والسيارات الهجينة التقليدية بنسبة 6%.

واستحوذت هذه الفئات مجتمعة على 69% من إجمالي التسجيلات الجديدة، مقارنة بـ59% في يناير 2025، ما يشير إلى تسارع التحول نحو المركبات منخفضة الانبعاثات.







تعكس هذه الأرقام مرحلة تحوّل عميقة تمر بها صناعة السيارات الأوروبية، في ظل منافسة متصاعدة من الطرازات الصينية منخفضة التكلفة، وتباطؤ مسار خفض الانبعاثات الكربونية الذي كان مقرراً تسريعه قبل أن يتعرض لتأجيلات تنظيمية.

وجاء الأداء الضعيف مدفوعاً بانخفاضات في أسواق رئيسية، من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا، ما يعكس استمرار الضغوط على القطاع في مطلع العام.

وأظهرت البيانات أن إجمالي المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا وسويسرا والنرويج وآيسلندا انخفض بواقع 3.5% على أساس سنوي إلى 961 ألفاً و382 سيارة في يناير.





