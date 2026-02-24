قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلان مبكر لسعر الكاكاو في كوت ديفوار .. واسواق الشوكولاتة تترقب

الكاكاو
الكاكاو
أ ش أ

أعلن وزير الزراعة في كوت ديفوار أن الحكومة ستكشف قبل نهاية الشهر الجاري عن السعر الثابت الذي سيتقاضاه مزارعو الكاكاو للمحصول الجديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط لخفض الأسعار على خلفية تراجع السوق العالمية، ما يضع أسواق الشوكولاتة والمستثمرين في حالة ترقب لقرار يُتوقع أن يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير برونو ناباني كوني وفق شبكة "سي إن بي سي" أن الإعلان المرتقب يشمل عدة أمور، من بينها سعر الكاكاو للمحصول المتوسط الذي يمتد من أبريل إلى سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة بينما هبطت العقود الآجلة العالمية للكاكاو إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام يوم الجمعة الماضية، بعد انخفاضها بنحو 50% منذ بداية العام، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع المعروض.

وأفادت مصادر حكومية في البلاد الأسبوع الماضي بأن كوت ديفوار تدرس خفض السعر الثابت للمزارعين وموائمته مع الأسعار في غانا، التي خفّضت في وقت سابق من هذا الشهر أسعار المزارعين بنحو الثلث.

وعادة ما تعلن كوت ديفوار سعر المحصول المتوسط في أواخر مارس أو أوائل أبريل، وليس في أواخر فبراير.. وقال الوزير إنه «خلال أيام قليلة، وقبل نهاية الشهر، ستصدر الحكومة إعلانات بهذا الشأن».

ويترقب المستهلكون وشركات الأغذية انعكاس تراجع أسعار الكاكاو العالمية على أسعار الشيكولاتة خلال الفترة المقبلة، بعد موجة هبوط حادة في العقود الآجلة للمادة الخام.

ورغم أن انخفاض الكاكاو قد يخفف ضغوط التكلفة على المصنّعين، فإن تأثيره على أسعار التجزئة قد يظهر تدريجياً بسبب عقود التحوط المسبقة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يعني أن أي تراجع ملموس في أسعار الشيكولاتة قد يحتاج إلى وقت قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.

وزير الزراعة في كوت ديفوار مزارعو الكاكاو أسواق الشوكولاتة سلاسل الإمداد العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

الزمالك

حول شركة الكرة.. صراع إداري محتدم داخل مجلس الزمالك

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الاتصالات

مستشار الاتصالات: قانون حماية الأطفال على السوشيال ميديا يضمن التعرف على العمر وضوابط تقنية للحماية

اجتماع لجنة الاتصالات

رئيس اتصالات البرلمان يشكر الشركة المتحدة على أعمالها التوعوية بخطورة الإنترنت وألعاب الأطفال

اجتماع لجنة الاتصالات

وزيرة الثقافة: لدينا جيل معترض يحتاج للتواصل والحوار.. وأرفض منع استخدام الموبايل للأطفال

بالصور

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

اعلان
اعلان
اعلان

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة
طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

توقف الصيد
توقف الصيد
توقف الصيد

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد