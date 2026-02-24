إعلان مبكر لسعر الكاكاو في كوت ديفوار .. واسواق الشوكولاتة تترقب

أعلن وزير الزراعة في كوت ديفوار أن الحكومة ستكشف قبل نهاية الشهر الجاري عن السعر الثابت الذي سيتقاضاه مزارعو الكاكاو للمحصول الجديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط لخفض الأسعار على خلفية تراجع السوق العالمية، ما يضع أسواق الشوكولاتة والمستثمرين في حالة ترقب لقرار يُتوقع أن يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الوزير برونو ناباني كوني وفق شبكة "سي إن بي سي" أن الإعلان المرتقب يشمل عدة أمور، من بينها سعر الكاكاو للمحصول المتوسط الذي يمتد من أبريل إلى سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة بينما هبطت العقود الآجلة العالمية للكاكاو إلى أدنى مستوياتها في عامين ونصف العام يوم الجمعة الماضية، بعد انخفاضها بنحو 50% منذ بداية العام، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب وارتفاع المعروض.

وأفادت مصادر حكومية في البلاد الأسبوع الماضي بأن كوت ديفوار تدرس خفض السعر الثابت للمزارعين وموائمته مع الأسعار في غانا، التي خفّضت في وقت سابق من هذا الشهر أسعار المزارعين بنحو الثلث.

وعادة ما تعلن كوت ديفوار سعر المحصول المتوسط في أواخر مارس أو أوائل أبريل، وليس في أواخر فبراير.. وقال الوزير إنه «خلال أيام قليلة، وقبل نهاية الشهر، ستصدر الحكومة إعلانات بهذا الشأن».

ويترقب المستهلكون وشركات الأغذية انعكاس تراجع أسعار الكاكاو العالمية على أسعار الشيكولاتة خلال الفترة المقبلة، بعد موجة هبوط حادة في العقود الآجلة للمادة الخام.

ورغم أن انخفاض الكاكاو قد يخفف ضغوط التكلفة على المصنّعين، فإن تأثيره على أسعار التجزئة قد يظهر تدريجياً بسبب عقود التحوط المسبقة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يعني أن أي تراجع ملموس في أسعار الشيكولاتة قد يحتاج إلى وقت قبل أن يصل إلى المستهلك النهائي.