اليابان تطالب واشنطن بالالتزام بالاتفاقيات التجارية وتجنب فرض أعباء جمركية إضافية

طالبت الحكومة اليابانية، اليوم "الثلاثاء"، الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الالتزام بالاتفاق التجاري المبرم بين البلدين العام الماضي، وعدم معاملة طوكيو بشكل أقل تفضيلاً فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وزارة التجارة اليابانية، في بيان أوردته منصة "اليابان اليوم" (Japan Today)، أن وزير التجارة "ريوسي أكازاوا" أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي "هوارد لوتنيك"، أكدا خلالها على أهمية التنفيذ السريع والصادق للاتفاق الذي تقضي بموجبه طوكيو باستثمار نحو 550 مليار دولار في الولايات المتحدة مقابل خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية.

وأوضح "أكازاوا" - في مؤتمر صحفي عقده بطوكيو - أن فرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% بشكل أحادي من قبل الإدارة الأمريكية قد يلقي بأعباء إضافية على بعض السلع المصدرة، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الرسوم السابقة، وهو ما دفع الرئيس ترامب للإعلان عن إطار جمركي جديد بدأ تطبيقه اليوم.

من جانبه، طمأن وزير الزراعة الياباني "نوركازو سوزوكي" المصدرين بشأن بعض السلع الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الرسوم على "الشاي الأخضر" و"لحوم الأبقار" من المتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية (صفر% و26.4% على التوالي)، وذلك بموجب استثناء رئاسي سابق للسلع الزراعية من الرسوم المتبادلة.

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل حالة من القلق لدى المصدرين اليابانيين، بعد تلويح الرئيس الأمريكي برفع معدل الرسوم الجديد من 10% إلى 15%، في وقت بدأت فيه اليابان بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من استثماراتها الموعودة في الولايات المتحدة بقيمة تقارب 36 مليار دولار.