الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الرئيس الإيراني : لا نسعى لتطوير سلاح نووي بـ أمر من المرشد

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
محمود نوفل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان أن طهران  لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي ، مشددا على إلتزام بلاده بفتوى قائد الثورة الاسلامية في هذا الشأن.

وأضاف الرئيس الإيراني : عندما يفتي الزعيم الأعلى بتحريم الأسلحة النووية فهذا يعني بوضوح أن طهران لن تصنع أسلحة نووية.

وذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أيضا : لا نسعى لتطوير سلاح نووي بـ "أمر من المرشد"

كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن مقترح طهران في مفاوضات جنيف يبدد جميع الذرائع الأمريكية حيال البرنامج النووي الإيراني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية في تقرير لها أن عدم قبول واشنطن مقترح إيران سيؤكد عدم جديتها وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة.

كما أشارت الوكالة الإيرانية إلى أن الوفد الإيراني قدم مقترحات تتعلق بالبرنامج النووي السلمي خلال جولة المحادثات الثالثة.



 

