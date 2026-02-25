ميزة طال انتظارها تقترب.. ما المفاجأة التي يخبئها واتساب؟

يواصل تطبيق واتساب WhatsApp، تعزيز موقعه كأكثر تطبيقات المراسلة انتشارا في العالم، مع أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم نشط عبر منصات رئيسية مثل iOS وأندرويد وويندوز، إلا أن الحفاظ على الصدارة في ظل المنافسة الشرسة من تطبيقات مثل سيجنال وتيليجرام ليس مهمة سهلة.

وفي إطار سعيها للحفاظ على قاعدة مستخدميها، تواصل شركة “ميتا” المالكة لـ واتساب طرح ميزات جديدة بشكل منتظم، ومن بين أحدث هذه الميزات، أطلقت مؤخرا إعدادات الحساب الصارم، وهي ميزة أشبه بوضع الإغلاق الكامل، تهدف إلى التصدي لهجمات التجسس المعقدة المشابهة للبرمجيات الخبيثة.

وقبل أسبوع فقط، كشفت الشركة عن ميزة سجل رسائل المجموعات Group Message History، التي تتيح للأعضاء الجدد الاطلاع على المحادثات السابقة في المجموعة لمواكبة النقاشات.

واتساب يختبر ميزة الرسائل المجدولة

ومؤخرا، أفاد موقع WABetaInfo بأن واتساب يختبر ميزة جديدة لجدولة الرسائل، وذلك ضمن الإصدار التجريبي لتطبيق iOS رقم v26.7.10.72.

وتعد هذه الخاصية من الميزات التي طالب بها المستخدمون منذ فترة طويلة، وهي متوفرة بالفعل في عدد من التطبيقات مثل Gmail ومنصة إكس (المعروفة سابقا باسم تويتر) وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.

واتساب يختبر ميزة الرسائل المجدولة

وبموجب الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون قريبا من جدولة الرسائل لإرسالها في وقت لاحق، وهو ما سيكون مفيدا لإرسال التذكيرات أو تهاني أعياد الميلاد والمناسبات أو الإشعارات المهمة للأصدقاء وزملاء العمل.

وستعرض واجهة المستخدم جميع الرسائل المجدولة في قائمة انتظار حتى يحين موعد إرسالها. وعند بلوغ التوقيت المحدد، ترسل الرسائل تلقائيا دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من المستخدم.

ميزة جديدة ولكنها ليست الأولى من نوعها

رغم أهمية الخطوة لمستخدمي واتساب، فإن جدولة الرسائل ليست ميزة غير مسبوقة في عالم تطبيقات المراسلة. فقد أتاح تطبيق تيليجرام هذه الخاصية منذ سنوات، كما قدمت شركة آبل خيار “الإرسال لاحقا” ضمن تطبيق الرسائل في نظام iOS 18.

في الوقت الراهن، يضطر مستخدمو واتساب إلى الاعتماد على تطبيق "الاختصارات" Shortcuts من آبل لإنشاء أتمتة تتيح جدولة الرسائل، وهي طريقة تعمل تقنيا لكنها ليست سلسة أو مباشرة.

ومن شأن إدراج خيار مدمج داخل التطبيق أن يبسط العملية بشكل كبير، خاصة لمن يعتمدون على واتساب في تواصلهم اليومي.

واتساب

موعد الإطلاق

حتى الآن، لا تزال الميزة قيد التطوير ولم تطرح بعد للاختبار عبر النسخ التجريبية، ومن المنتظر أن يتم إطلاقها أولا لمجموعة محدودة من مستخدمي النسخة التجريبية قبل تعميمها بشكل أوسع.

ورغم عدم تحديد موعد رسمي للإطلاق، فإن كثرة مطالبات المستخدمين بهذه الخاصية تجعل طرحها مسألة وقت، في خطوة طال انتظارها.