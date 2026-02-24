قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
واتساب يبدأ العمل على واحدة من أكثر المزايا طلبًا

كشفت منصة 9to5Mac أن واتساب، المملوك لشركة ميتا، بدأ أخيرًا في تطوير ميزة جدولة الرسائل داخل التطبيق، وهي من أكثر الخصائص التي طالب بها المستخدمون منذ سنوات.​

أوضحت المنصة أن أول الإشارات لهذه الميزة ظهرت في نسخة تجريبية جديدة عبر TestFlight لنظام iOS، كما رصدها موقع WABetaInfo المتخصص في تتبّع مزايا واتساب قبل إطلاقها العام، رغم أن الميزة نفسها ما زالت في مرحلة التطوير وغير متاحة حتى الآن للتجربة الفعلية.​

ظهور قائمة «الرسائل المجدولة» 

أشارت 9to5Mac إلى أن لقطة شاشة شاركها WABetaInfo تُظهر عنصرًا جديدًا باسم Scheduled Messages داخل صفحة معلومات المجموعة Group Info، أسفل خيارات «الوسائط والروابط والملفات» و«الرسائل المميزة بنجمة»، ما يؤكد أن واتساب يبني بالفعل واجهة خاصة لإدارة الرسائل التي سيتم إرسالها لاحقًا.​

أكد التقرير أن واتساب لم يفعّل بعد واجهة الاستخدام الكاملة أو إعدادات جدولة الرسائل في النسخة التجريبية العامة، لكن وجود هذا الخيار في القائمة يعكس أن العمل على الميزة وصل إلى مرحلة متقدمة نسبيًا في جانب التصميم والربط بقوائم التطبيق.​

تأخر واضح عن تيليجرام وiMessage واعتماد سابق على الحيل

أوضحت المنصة أن واتساب ظل متأخرًا عن منافسيه في هذا الجانب؛ إذ يقدم تيليجرام منذ سنوات ميزة جدولة الرسائل مع خيارات متقدمة مثل الإرسال المتكرر على فترات زمنية محددة، كما أضافت أبل مؤخرًا ميزة جدولة الإرسال في iMessage ضمن تحديثات iOS 18.​

أشارت 9to5Mac إلى أن غياب هذه الميزة في واتساب دفع المستخدمين على iOS للاعتماد على حلول بديلة عبر تطبيق Shortcuts من أبل أو تطبيقات خارجية، وهي حلول معقّدة نسبيًا ولا توفّر تجربة مدمجة داخل الدردشة نفسها كما هو متوقع من ميزة رسمية.​

عدم وضوح دعم التكرار وآلية عمل الميزة حتى الآن

أكد التقرير أنه لا توجد حتى الآن تفاصيل عن مدى تطور ميزة الجدولة في واتساب، ولا إن كانت ستدعم خصائص مثل خيار التكرار Repeat الموجود في تيليجرام، الذي يسمح بإرسال رسالة مجدولة على فترات متكررة كمذكّر آلي للمهام والأحداث الدورية.​

أوضحت 9to5Mac أن المعلومات المتاحة حاليًا تقتصر على أن واتساب يطوّر بنية أساسية داخل التطبيق لهذه الميزة، على أن تتضح قدراتها النهائية – مثل دعم المحادثات الفردية والجماعية، وإمكانية تعديل أو إلغاء الرسائل المجدولة – عند طرحها لاختبار عدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية في مرحلة لاحقة.​

طرح تدريجي يبدأ من نسخة البيتا 

أشارت المنصة إلى أن WABetaInfo توقّع أن يطرح واتساب ميزة جدولة الرسائل أولًا لعدد من مستخدمي الإصدار التجريبي Beta لإتاحة الفرصة لجمع الملاحظات وإصلاح أي مشكلات، قبل تعميمها في تحديث مستقر يصل إلى جميع المستخدمين حول العالم.​

أكد التقرير أن واتساب لم يعلن جدولًا زمنيًا رسميًا لإطلاق الميزة، لكنه اعتبر بدء ظهورها داخل واجهة التطبيق خطوة مهمة نحو توفير خاصية ينتظرها مستخدمو واتساب منذ فترة طويلة، خاصة لأغراض تنظيم الرسائل المهنية، والتذكيرات، وإدارة المجموعات بمحتوى يُرسل تلقائيًا في أوقات محددة.

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل

