ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
لم يراعوا حرمة الدم .. قصة إطلاق الرصاص على أب وابنه عقب صلاة التراويح فى القليوبية
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

خطوة ذكية من ميتا.. ميزة جديدة تربط بين ثريدز وإنستجرام

إعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام
إعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام
شيماء عبد المنعم

تواصل شركة “ميتا” Meta، تعزيز حضور منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 400 مليون مستخدم، في مسعى لدفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الضخمة لتطبيق إنستجرام.

وأعلنت الشركة، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة منشورات ثريدز مباشرة إلى “القصص” على إنستجرام دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، مع إمكانية معاينة شكل المنشور داخل القصة قبل نشره. 

ميتا تطرح ميزة لإعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام

تأتي هذه الخطوة لتسهيل التفاعل المتبادل بين المنصتين، وتشجيع مستخدمي إنستجرام على اكتشاف محتوى ثريدز.

وكان التطبيق يتيح سابقا إعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام بطريقة مشابهة لإعادة نشر منشورات إنستجرام، كما وفر أدوات لمشاركة المحتوى عبر “الخلاصة” أو الرسائل المباشرة، غير أن الميزة الجديدة تختصر الخطوات وتبقي المستخدم داخل التطبيق، ما يعزز سهولة الاستخدام.

إعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام

يذكر أن ثريدز، الذي أطلقته ميتا في يوليو 2023 كمنافس مباشر لمنصة إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، استفاد منذ البداية من تكامله الوثيق مع إنستجرام، فقد كان التسجيل يتطلب استخدام بيانات حساب إنستجرام، ما سمح بنقل اسم المستخدم والصورة الشخصية والسيرة الذاتية وحالة التوثيق وقائمة المتابعين تلقائيا. 

كما أتاح للمستخدمين متابعة الحسابات نفسها بنقرة واحدة، مع إرسال إشعارات للحسابات التي لم تنضم بعد إلى ثريدز.

وخلال الأشهر والسنوات التالية، واصلت ميتا الاعتماد على منصاتها الكبرى لدعم نمو ثريدز، من خلال عرض منشورات رائجة منه على فيسبوك، وإضافة أقسام مخصصة لمحتواه داخل إنستجرام، فضلا عن تسهيل النشر المتبادل بين التطبيقات.

ثريدز

وتشير بيانات شركة Similarweb المتخصصة في تحليل الأسواق إلى أن ثريدز بات يسجل استخداما يوميا عبر الهواتف المحمولة يفوق منصة إكس، رغم استمرار تفوق الأخيرة على مستوى الويب. 

كما تضاعف عدد المستخدمين النشطين شهريا من 200 مليون في أغسطس 2024 إلى 400 مليون في أغسطس 2025، فيما أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي وصول عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 150 مليون مستخدم، ما يعكس وتيرة نمو متسارعة للمنصة.

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

سلوت

سلوت يرد على تصريحات روني: الهيبة تقاس بالإنجازات وليس بالمقارنات

كامويش

مهاجم الأهلي يخضع لجلسات مكثفة مع الطبيب النفسي.. إعلامي يكشف

مانشستر سيتي

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

