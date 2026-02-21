خطوة ذكية من ميتا.. ميزة جديدة تربط بين ثريدز وإنستجرام

تواصل شركة “ميتا” Meta، تعزيز حضور منصتها الاجتماعية ثريدز Threads، التي تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 400 مليون مستخدم، في مسعى لدفع هذا الرقم إلى مستويات أعلى عبر الاستفادة من القاعدة الجماهيرية الضخمة لتطبيق إنستجرام.

وأعلنت الشركة، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة منشورات ثريدز مباشرة إلى “القصص” على إنستجرام دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، مع إمكانية معاينة شكل المنشور داخل القصة قبل نشره.

ميتا تطرح ميزة لإعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام

تأتي هذه الخطوة لتسهيل التفاعل المتبادل بين المنصتين، وتشجيع مستخدمي إنستجرام على اكتشاف محتوى ثريدز.

وكان التطبيق يتيح سابقا إعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام بطريقة مشابهة لإعادة نشر منشورات إنستجرام، كما وفر أدوات لمشاركة المحتوى عبر “الخلاصة” أو الرسائل المباشرة، غير أن الميزة الجديدة تختصر الخطوات وتبقي المستخدم داخل التطبيق، ما يعزز سهولة الاستخدام.

إعادة نشر منشورات ثريدز إلى قصص إنستجرام

يذكر أن ثريدز، الذي أطلقته ميتا في يوليو 2023 كمنافس مباشر لمنصة إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، استفاد منذ البداية من تكامله الوثيق مع إنستجرام، فقد كان التسجيل يتطلب استخدام بيانات حساب إنستجرام، ما سمح بنقل اسم المستخدم والصورة الشخصية والسيرة الذاتية وحالة التوثيق وقائمة المتابعين تلقائيا.

كما أتاح للمستخدمين متابعة الحسابات نفسها بنقرة واحدة، مع إرسال إشعارات للحسابات التي لم تنضم بعد إلى ثريدز.

وخلال الأشهر والسنوات التالية، واصلت ميتا الاعتماد على منصاتها الكبرى لدعم نمو ثريدز، من خلال عرض منشورات رائجة منه على فيسبوك، وإضافة أقسام مخصصة لمحتواه داخل إنستجرام، فضلا عن تسهيل النشر المتبادل بين التطبيقات.

ثريدز

وتشير بيانات شركة Similarweb المتخصصة في تحليل الأسواق إلى أن ثريدز بات يسجل استخداما يوميا عبر الهواتف المحمولة يفوق منصة إكس، رغم استمرار تفوق الأخيرة على مستوى الويب.

كما تضاعف عدد المستخدمين النشطين شهريا من 200 مليون في أغسطس 2024 إلى 400 مليون في أغسطس 2025، فيما أعلنت الشركة في أكتوبر الماضي وصول عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 150 مليون مستخدم، ما يعكس وتيرة نمو متسارعة للمنصة.