الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

تحكم بما تشاهده.. ثريدز يطرح أداة جديدة لإعادة تشكيل الخلاصة

ثريدز
ثريدز
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق ثريدز Threads تحمل اسم “Dear Algo”، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في المحتوى الذي يظهر لهم ضمن الصفحة الرئيسية. 

ووفقا لأحدث تدوينة للشركة، تعتمد الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمكن المستخدمين من تعديل خلاصتهم بشكل مؤقت عبر إبلاغ المنصة بنوعية المنشورات التي يرغبون في رؤيتها أكثر أو أقل.

وتتوافر الميزة حاليا في الولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا والمملكة المتحدة، على أن يجري توسيع نطاقها إلى دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

كيف تعمل ميزة “Dear Algo”؟

أوضحت ميتا أن استخدام الميزة يتطلب نشر منشور عام يبدأ بعبارة “Dear Algo”، يليها توضيح نوعية المحتوى المرغوب.

فعلى سبيل المثال، إذا أراد أحد المستخدمين مشاهدة المزيد من المحتوى المتعلق بالبودكاست، يمكنه كتابة: “Dear Algo، أظهر لي المزيد من المنشورات حول البودكاست”. 

وبمجرد نشر الطلب، يقوم التطبيق بتعديل الخلاصة الخاصة بالمستخدم لمدة ثلاثة أيام.

ميزة “Dear Algo”

ومن اللافت أن هذه الطلبات تنشر بشكل علني، ما يعني أن بقية المستخدمين يمكنهم الاطلاع عليها، بل وإعادة نشر طلبات الآخرين لتطبيق التفضيلات نفسها على خلاصاتهم.

وترى الشركة أن هذا الأسلوب قد يحول عملية التخصيص إلى تجربة أكثر تشاركا، ويساعد على اكتشاف موضوعات جديدة، إلا أن بعض المستخدمين قد يتحفظون على إظهار تفضيلاتهم علنا.

وأكدت الشركة في مدونتها أن المنصة صممت لمواكبة ما يحدث لحظة بلحظة، وأن اهتمامات المستخدمين قد تتغير بسرعة، ما يستدعي أدوات تتيح تعديلا فوريا للمحتوى المعروض.

ورغم أن منصات مثل إكس وبلوسكاي توفر بالفعل خيار “غير مهتم” لإخفاء المحتوى غير المرغوب فيه، فإن ميزة “Dear Algo” تمنح المستخدمين إمكانية إعادة تشكيل خلاصتهم مؤقتا من خلال طلب مباشر وواضح.

جدير بالذكر أن تطبيق ثريدز أطلق قبل عدة أعوام كمنافس مباشر لمنصة التدوين المصغر إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، ومع استمرار التطبيق في التوسع، تواصل شركة “ميتا” إضافة مزايا جديدة لتعزيز تجربة المستخدم.

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

