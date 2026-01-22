قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: يتعين على الرئيس الروسي إنهاء الحرب في أوكرانيا
تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق
صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز على عودة الفاخوري
وزارة العمل: 6499 فرصة عمل بـ 10 محافظات بالتعاون مع القطاع الخاص
رئيس وزراء جرينلاند: يجب أن نصدق تصريحات ترامب بأنه لا يريد الاستيلاء على الجزيرة
آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد
بعد انتقاله إلى بيراميدز.. ناصر ماهر يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك
غمرتني رسائلكم بفيض من الحب.. عبدالعزيز مخيون يطمئن جمهوره على صحته
فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالإسماعيلية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة يانج أفريكانز
غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول
وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب
ثريدز يبدأ عرض الإعلانات لجميع المستخدمين حول العالم

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن بدء توسيع عرض الإعلانات على منصة ثريدز Threads، ليشمل جميع المستخدمين حول العالم، في خطوة ستنطلق تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يكتمل تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، يأتي هذا القرار في ظل النمو المتسارع الذي تشهده منصة ثريدز، حيث تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 400 مليون مستخدم، ما يعزز مكانتها كـ منافس مباشر لمنصة إكس (تويتر سابقا). 

ميتا تبدأ في عرض الإعلانات على منصة ثريدز

كان الرئيس التنفيذي لـ ميتا، مارك زوكربيرج، وصف ثريدز مرارا بأنها الرهان الكبير القادم للشركة، مشيرا عقب إطلاقها إلى إمكانية وصولها إلى مليار مستخدم خلال سنوات قليلة.

ومنذ ظهورها الأول في يوليو 2023، سجلت ثريدز قفزات لافتة في أعداد المستخدمين، إذ بلغت 200 مليون مستخدم بحلول منتصف 2024، ثم ارتفعت إلى 320 مليونا في يناير 2025، قبل أن تضيف نحو 30 مليون مستخدم آخرين في أبريل الماضي، وصولا إلى الرقم الحالي.

ورغم أن المنصة لم تحقق بعد الهدف الملياري، فإن ميتا بدأت منذ فترة في اختبار الإعلانات عليها، حيث شملت التجارب الأولية الولايات المتحدة واليابان قبل عام، ثم فتحت المنصة أمام المعلنين عالميا في أبريل الماضي.

وسهلت الشركة على المعلنين الحاليين توسيع حملاتهم لتشمل ثريدز عبر إتاحة النشر التلقائي من خلال برنامج Advantage+ أو عبر الحملات اليدوية، مع دعم صيغ إعلانية متعددة تشمل الصور والفيديو، إلى جانب تنسيقات أحدث مثل نسبة العرض إلى الارتفاع 4:5 والإعلانات الدوارة Carousel. 

كما يمكن إدارة إعلانات ثريدز إلى جانب إعلانات فيسبوك وإنستجرام وواتساب من خلال إعدادات الأعمال، بما يسهل عمليات النشر المتقاطع.

وفي سياق متصل، وسعت ميتا خدمات التحقق من الجهات الخارجية، المعتمدة مسبقا على فيسبوك وإنستجرام، لتشمل خلاصة ثريدز عبر شركاء الأعمال، ما يمنح المعلنين أدوات مستقلة للتحقق من سلامة العلامات التجارية وملاءمة المحتوى، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المنصات المنافسة بسبب انتشار التزييف العميق غير القانوني.

ولم تكشف الشركة عن عدد مرات ظهور الإعلانات للمستخدمين، لكنها أكدت أن وتيرة عرض الإعلانات ستظل منخفضة في المرحلة الأولى، ريثما يكتمل التوسع العالمي للميزة.

ثريدز إعلانات Threads ميتا سوشيال تطبيقات

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

الواقعة

سقوط 31 شخصا بحوزتهم خرطوش وهيروين وحشيش بحلوان

المتهم

"لمس منطقة حساسة".. القصة الكاملة لواقعة التحرش بسيدة البحيرة أثناء سحب اموال من ماكينة صرف آلي

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

