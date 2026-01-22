ثريدز يبدأ عرض الإعلانات لجميع المستخدمين حول العالم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن بدء توسيع عرض الإعلانات على منصة ثريدز Threads، ليشمل جميع المستخدمين حول العالم، في خطوة ستنطلق تدريجيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن يكتمل تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، يأتي هذا القرار في ظل النمو المتسارع الذي تشهده منصة ثريدز، حيث تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا 400 مليون مستخدم، ما يعزز مكانتها كـ منافس مباشر لمنصة إكس (تويتر سابقا).

ميتا تبدأ في عرض الإعلانات على منصة ثريدز

كان الرئيس التنفيذي لـ ميتا، مارك زوكربيرج، وصف ثريدز مرارا بأنها الرهان الكبير القادم للشركة، مشيرا عقب إطلاقها إلى إمكانية وصولها إلى مليار مستخدم خلال سنوات قليلة.

ومنذ ظهورها الأول في يوليو 2023، سجلت ثريدز قفزات لافتة في أعداد المستخدمين، إذ بلغت 200 مليون مستخدم بحلول منتصف 2024، ثم ارتفعت إلى 320 مليونا في يناير 2025، قبل أن تضيف نحو 30 مليون مستخدم آخرين في أبريل الماضي، وصولا إلى الرقم الحالي.

ورغم أن المنصة لم تحقق بعد الهدف الملياري، فإن ميتا بدأت منذ فترة في اختبار الإعلانات عليها، حيث شملت التجارب الأولية الولايات المتحدة واليابان قبل عام، ثم فتحت المنصة أمام المعلنين عالميا في أبريل الماضي.

وسهلت الشركة على المعلنين الحاليين توسيع حملاتهم لتشمل ثريدز عبر إتاحة النشر التلقائي من خلال برنامج Advantage+ أو عبر الحملات اليدوية، مع دعم صيغ إعلانية متعددة تشمل الصور والفيديو، إلى جانب تنسيقات أحدث مثل نسبة العرض إلى الارتفاع 4:5 والإعلانات الدوارة Carousel.

كما يمكن إدارة إعلانات ثريدز إلى جانب إعلانات فيسبوك وإنستجرام وواتساب من خلال إعدادات الأعمال، بما يسهل عمليات النشر المتقاطع.

وفي سياق متصل، وسعت ميتا خدمات التحقق من الجهات الخارجية، المعتمدة مسبقا على فيسبوك وإنستجرام، لتشمل خلاصة ثريدز عبر شركاء الأعمال، ما يمنح المعلنين أدوات مستقلة للتحقق من سلامة العلامات التجارية وملاءمة المحتوى، خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها المنصات المنافسة بسبب انتشار التزييف العميق غير القانوني.

ولم تكشف الشركة عن عدد مرات ظهور الإعلانات للمستخدمين، لكنها أكدت أن وتيرة عرض الإعلانات ستظل منخفضة في المرحلة الأولى، ريثما يكتمل التوسع العالمي للميزة.