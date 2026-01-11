قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
تكنولوجيا وسيارات

بلا لمس أو لوحة مفاتيح.. سر الكتابة غير المرئية في نظارات ميتا

نظارات Ray Ban
نظارات Ray Ban
شيماء عبد المنعم

في خطوة جديدة تعكس توجهها لإعادة تعريف التفاعل الرقمي اليومي، كشفت شركة “ميتا” عن ميزة مبتكرة ضمن تحديث برمجي تجريبي لنظاراتها الذكية Ray-Ban Display، تتيح كتابة النصوص من دون هاتف أو لوحة مفاتيح، عبر تتبع حركات اليد على أي سطح قريب، لتظهر الكلمات مباشرة داخل عدسة النظارة.

تأتي الميزة التي تطلق عليها “ميتا” اسم “الكتابة اليدوية الافتراضية”، بالتزامن مع تحديثات لكل من نظارات Meta Ray-Ban وسوارها القابل للارتداء Meta Neural Band.

وتضم النظارات شاشة صغيرة بدقة 600×600 مدمجة في العدسة اليمنى، فيما لا تعتمد طريقة الإدخال على اللمس أو الكاميرات، بل على إشارات تصدر من المعصم.


الكتابة بلا لوحة مفاتيح

يعتمد سوار Neural Band على تقنية تخطيط كهربية العضلات EMG، التي ترصد الإشارات الكهربائية الصادرة عن عضلات اليد والأصابع عند الحركة. 

وبدلا من تتبع شكل اليد بصريا، يفسر النظام النشاط العضلي الدقيق لفهم الإيماءات الصغيرة.


عمليا، يمكن للمستخدم إراحة إصبعه على سطح مستو، كطاولة أو حتى على ساقه، ورسم الحروف كما لو كان يكتب على ورقة. 

وتحلل هذه الحركات فورا وتتحول إلى نص رقمي يظهر داخل النظارة. وتشير “ميتا” إلى أن الميزة تعمل على “أي سطح مستو”، لكنها حاليا متاحة فقط لمستخدمي الوصول المبكر في الولايات المتحدة، وتدعم اللغة الإنجليزية دون غيرها.

الكتابة بلا لوحة مفاتيح


ردود خفية في الأماكن العامة

في مرحلتها الأولى، تركز “الكتابة اليدوية الافتراضية” على تطبيقات المراسلة، حيث تتيح للمستخدمين الرد على رسائل واتساب وماسنجر من دون إخراج الهاتف. 

وتكمن جاذبية الميزة في طابعها غير الملفت، إذ يمكن الرد بحركات بسيطة تكاد لا ترى، من دون إضاءة شاشة هاتف أو مقاطعة اجتماع.

وتقدم “ميتا” هذه التجربة بوصفها طريقة أكثر سلاسة وتكاملا للتعامل مع الإشعارات، خاصة في المواقف التي يبدو فيها استخدام الهاتف مزعجا أو غير لائق. 

ولا تسوق الميزة كبديل كامل للوحة المفاتيح، بل كخيار أسرع وأهدأ للردود القصيرة.


وضع الملقن لصناع المحتوى

ولا تقتصر التحديثات الجديدة على الكتابة فقط، إذ أضافت “ميتا” وضع “الملقن” Teleprompter الموجه للمتحدثين وصناع المحتوى. 

ويتيح هذا الوضع نسخ النصوص من مصادر مثل Google Docs وعرضها على شكل بطاقات متحركة ضمن مجال الرؤية الجانبي للمستخدم.


ويجري التحكم في تمرير النص عبر إيماءات خفيفة تلتقطها إشارات السوار، ما يسمح للمتحدث بالحفاظ على التواصل البصري مع الجمهور أو الكاميرا أثناء متابعة النص.

الكتابة بلا لوحة مفاتيح


تباع نظارات Ray-Ban Display مع سوار Neural Band بسعر 799 دولارا في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع التوفر عالميا بشكل تدريجي. 

نظارة ميتا نظارات Ray Ban ميتا Meta Ray Ban

