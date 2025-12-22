تحديث برمجي جديد يدفع نظارات ميتا الذكية نحو استخدامات يومية أكثر عملية

أطلقت شركة ميتا تحديثًا برمجيًا جديدًا لنظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من طراز Ray-Ban Meta وOakley Meta، يهدف إلى جعل التجربة أكثر فاعلية في الاستخدام اليومي، بحسب تقرير لموقع PhoneArena وبيان رسمي من الشركة.​

ويضيف التحديث مجموعة من التحسينات التي تركز على جودة السمع في البيئات المزدحمة، وتكامل الموسيقى مع المشهد المحيط، إلى جانب تحسينات عامة في أداء النظارات الذكية وتجربة المستخدم.​

ميزة Conversation Focus لتحسين السمع في الضوضاء

يتضمن التحديث ميزة جديدة تحمل اسم Conversation Focus، تمكّن النظارات من تعزيز صوت الشخص الذي يتحدث مع المستخدم في الأماكن المزدحمة مثل المطاعم ووسائل النقل والأماكن العامة.​

وتتيح الميزة ضبط مستوى التركيز على المحادثة عبر السحب على ذراع النظارة من الجهة اليمنى أو من إعدادات التطبيق، ما يساعد المستخدم على سماع المتحدث بوضوح أكبر مقارنة بأصوات الخلفية المحيطة.​

تكامل مع Spotify لاختيار موسيقى «تطابق المشهد»

يشمل التحديث أيضًا أول تجربة موسيقية متعددة الوسائط (Multimodal) على نظارات ميتا، بالتعاون مع منصة Spotify، حيث يمكن للمستخدم طلب تشغيل موسيقى «تناسب ما يراه» باستخدام أوامر صوتية.​

وتوضح ميتا أن النظام يعتمد على رؤية حاسوبية لتحليل المشهد أمام المستخدم، ثم يدمج هذه المعطيات مع تفضيلات حساب Spotify لتوليد قائمة تشغيل ملائمة للموقف، مثل المشي في المدينة أو التواجد في الطبيعة.​

خطوة جديدة لتوسيع استخدام النظارات الذكية

تشير ميتا إلى أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهودها لجعل النظارات الذكية أكثر فائدة في الحياة اليومية، وليس مجرد أداة لتصوير الفيديو أو الاستماع للموسيقى.​

ويرى تقرير PhoneArena أن هذه التحسينات الصغيرة والمتتابعة تسهم في تعزيز جاذبية نظارات ميتا لدى المستخدمين المهتمين بتقنيات الواقع المعزز، في وقت تستعد فيه شركات أخرى مثل جوجل وآبل لتقديم أجهزتها المنافسة في سوق النظارات الذكية.​