أخبار التكنولوجيا: ميتا تكشف عن نظارة ذكية بمواصفات استثنائية و«ريلمي» تعلن عن هاتف GT 8 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بميزات ثورية.. إطلاق الإصدار التجريبي الأول من تحديث One UI 8.5

تُجهّز سامسونج بالفعل سلسلة هواتف Galaxy S25 لاختبار واجهة One UI 8.5 التجريبية، حيث رُصدت النسخة التجريبية الأولى على خوادم سامسونج. سيعتمد هذا الإصدار أيضًا على نظام Android 16، ولكن بخلاف واجهة One UI 8.0، يُقال إنه سيحمل العديد من التحديثات الرئيسية، بالإضافة إلى مجموعة من التحسينات.

مواصفات قوية جدا وسعر متوسط .. ريلمي تعلن عن هاتف GT 8 Pro



أطلقت Realme أخيرًا أحدث هواتفها الذكية الرائدة في السوق الهندية. أُعلن عن هاتف Realme GT 8 Pro في المنطقة الأسبوع الماضي بمواصفات وميزات قوية، وبدأ بيعه الآن. إليكم سعره ومواصفاته

وأطلقت العلامة التجارية الصينية هاتف Realme GT 8 Pro في الهند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الهند القياسي اليوم (25 نوفمبر 2025).

بشاشة مدمجة.. ميتا تكشف عن نظارة ذكية بمواصفات استثنائية

تستعد أوكلي لإطلاق نظارتها ميتا HSTN AI لتقدم بذلك جهازًا قابلًا للارتداء عالي الأداء يجمع بين إمكانيات الكاميرا والتفاعل الصوتي ودعم البطارية طويل الأمد.

ومن أبرز ميزاته التقاط الصور بدون استخدام اليدين، والتحكم الصوتي باللغة الهندية، والتكامل مع ميتا AI.

وتُبرز المواصفات الكاملة والأسعار وتفاصيل التوفر كيف تُناسب النظارات الرياضيين والمستخدمين العاديين الذين يبحثون عن مساعدة ذكية.



