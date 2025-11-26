قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية
محمد الاسكندرانى

شارك الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير كمتحدث رئيسي في الفعالية الثقافية التي نظمها الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة اليونسكو حول المتحف المصري الكبير، وذلك بالقاعة الرئيسية بمقر اليونسكو بباريس، بالتعاون مع الجمعية الدولية لأصدقاء المتاحف المصرية.

استعرض الرئيس التنفيذي للمتحف، من خلال عرض تقديمي، تاريخ مشروع إنشاء المتحف، والجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة المصريه لانجاز هذا المشروع الثقافي الضخم، كما ألقي الضوء على التعاون الدولي القائم مع عدد من الشركاء أبرزهم اليابان وفرنسا في هذا المشروع.

كما جرى استعراض أبرز ما يتضمنه المتحف من مقتنيات ومجموعات أثرية فريدة من الحضارة المصرية القديمة، فضلا عما يتمتع به المتحف من أحدث الوسائل التكنولوجية في صون وترميم الآثار.

الترويج للمتحف في المنظمة والأوساط الفرنسية

وأعرب  د. أحمد غنيم عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، والتي تأتي في إطار جهود الوفد الدائم المصري باليونسكو للترويج للمتحف في المنظمة والأوساط الفرنسية، داعياً المشاركين إلى زيارة هذا الصرح العظيم الذي يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وخلودها عبر العصور.

وألقى السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية في باريس والمندوب الدائم لدى اليونسكو، كلمة افتتاحية أشار خلالها إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل فصلاً جديداً في تاريخ مصر، لاسيما أنه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية الخالدة والتي ظلت على مر العصور بوتقة تنصهر فيها الثقافات المتنوعة وحارسة للتراث الإنساني، لافتاً إلى ضخامة هذا المشروع الذي يضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية الفريدة على رأسها المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك توت عنخ آمون، والتعاون الوثيق بين مصر واليابان في هذا المشروع، وكذا جهود د. خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو في الإشراف على المشروع إبان توليه منصب وزير السياحة والآثار.

كما ألقى سفير اليابان لدى اليونسكو، ومساعد المدير العام لليونسكو للثقافة، والمديرة العامة السابقة لليونسكو "إيرينا بوكوفا" كلمات تناولا خلالها دور الحضارة المصرية القديمة وتأثيرها الكبير في مختلف المجالات، وأشادوا بالمتحف المصري الكبير وقيمته الكبيرة ودوره في تعزيز وصون التراث الثقافي، بما يتماشى مع دور مصر الريادي والتاريخي في اليونسكو منذ إنشاء المنظمة، معربين عن تهنئتهم لمصر على جهودها في إنشاء وافتتاح ذلك المتحف الفريد.

وشهدت الفعالية حضوراً كبيراً من السفراء والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء لدى اليونسكو من بينهم رئيس المؤتمر العام ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والعديد من مسئولي اليونسكو، إلى جانب المسئولين الفرنسيين، والمتخصصين في مجال الثقافة والتراث والمتاحف والمهتمين بالعلم المصريات.

الدكتور أحمد غنيم الفعالية الثقافية اليونسكو المتحف المصري الكبير مشروع إنشاء المتحف مقتنيات ومجموعات أثرية فريدة الوسائل التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

عمليات حماة الوطن ترصد إقبالا كبيرا من الناخبين دون تجاوزات

أحمد محسن،عضو مجلس الشيوخ

أحمد محسن: الإخوان تصعّد عداءها للدولة مستغلة الانتخابات

حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: المشاركة الكثيفة في الانتخابات السلاح الأقوى لمواجهة المال السياسي

بالصور

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد