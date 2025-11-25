قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

ريهام العادلي
ريهام العادلي
ريهام العادلي

في السنوات الأخيرة، لم يعد الحديث عن الذكاء الاصطناعي مجرد نقاش تقني أو موجة عابرة، بل أصبح واقعًا يفرض نفسه على كل تفاصيل الحياة ، ومع هذا التحول الكبير، تظهر قوة جديدة للمرأة، قوة لا تعتمد على الصورة التقليدية للتمكين، بل على شراكة حقيقية مع التكنولوجيا تعيد تشكيل موقعها في المجتمع وسوق العمل وصناعة المستقبل ، ولأنني أكتب هذا المقال من زاوية متحيزة للنساء ، أجد أن العلاقة بين المرأة والذكاء الاصطناعي ليست مجرد علاقة استخدام للأدوات الحديثة، بل علاقة إعادة بناء لأساليب التفكير، ولطبيعة الفرص، ولطريقة حضور المرأة في العالم.

لقد اعتدنا لسنوات طويلة أن تُقدَّم المرأة باعتبارها متلقية للتغيير، أو طرفًا يحتاج إلى دعم حتى يواكب التطورات ، أما اليوم، فالمشهد مختلف تمامًا؛ فهناك نساء يقدن ثورة الذكاء الاصطناعي حول العالم، ونساء يصنعن خوارزميات تدير الشركات، وتجارب تعليمية تبني المستقبل للأطفال، ومنصات تبتكر حلولًا للمجتمع ، هذا التحول لم يأتِ من فراغ؛ بل من قوة عميقة داخل المرأة جعلتها أكثر قدرة على التأقلم، وأسرع في فهم احتياجات العالم الجديد، وأكثر مرونة في دمج المعرفة التقنية بحسٍّ إنساني دقيق.

ولعل واحدة من أهم النقاط التي تتطلب تأملًا، هي أن الذكاء الاصطناعي منح المرأة أدوات كانت محرومة منها لفترات طويلة. فقد أزال الكثير من الحواجز التقليدية، وفتح مساحات جديدة لنساء لم يكنّ يجدن فرصة للتعلم أو العمل أو التعبير ، اليوم، تستطيع فتاة صغيرة في قرية بعيدة أن تتعلم البرمجة عبر منصات مجانية، وتقدر على إنشاء مشروع رقمي من منزلها، وتستطيع أن تنافس في سوق عالمي دون أن تغادر محيطها ، هذه الفرص لم تكن ممكنة قبل عقد واحد فقط، وهي اليوم جزء طبيعي من مشهد الحياة الرقمية.

لكن الأهم من الفرصة هو كيف تتعامل المرأة مع التكنولوجيا، فالمرأة بطبيعتها تميل إلى التفاصيل، وتملك قدرة عالية على التحليل الشامل، وتوازن بين منطق الأرقام وحدس المشاعر، وهي قدرات تجعلها شريكًا مثاليًا في عالم الذكاء الاصطناعي ، نحن الآن أمام عصر يحتاج المهارات المركبة: التقنية والإنسانية معًا؛ والمرأة بطبيعتها تجمع هذه المهارات دون ادعاء أو مبالغة ، ولهذا، نجدها تتفوق في مجالات مثل تحليل البيانات الصحية، وإنشاء محتوى ذكي، وتصميم تجارب المستخدم، والتعليم الرقمي، وكلها مجالات تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الذكاء الاصطناعي.

ولا يمكن تجاهل أن الذكاء الاصطناعي منح المرأة صوتًا جديدًا في قضاياها الخاصة. فهناك خوارزميات تُستخدم لتحليل العنف ضد النساء، وأدوات ذكاء اصطناعي ترصد خطاب الكراهية، ومنصات تُسهّل الإبلاغ عن الانتهاكات، إضافة إلى تطبيقات تدعم الصحة النفسية للأمهات وتقدّم استشارات فورية. كل هذا جعل المرأة قادرة على حماية نفسها بصورة لم تكن ممكنة من قبل ، إنها ليست مجرد مستخدمة للتكنولوجيا، بل مستفيدة حقيقية من قدرة الذكاء الاصطناعي على فتح نوافذ للوعي والدعم والتمكين.

ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن لكل تقدم تحدياته ، فمع ظهور الذكاء الاصطناعي، ظهرت أيضًا مخاوف تتعلق بالتحيز الخوارزمي، وهو نوع من التمييز قد يحدث إذا تم تدريب الخوارزميات على بيانات غير عادلة ، وقد شهدنا نماذج عالمية لفلاتر وظيفية قلّلت من فرص النساء، أو أنظمة تحليل بيانات أخطأت في تقييم قدراتهن بسبب انحياز في مصادر المعلومات ، ومن هنا، يظهر دور المرأة ليس فقط كمستخدمة للتكنولوجيا، بل كمُساهِمة في إصلاحها وصناعة خوارزميات أكثر إنصافًا وعدالة. فكلما زاد وجود النساء في فرق الذكاء الاصطناعي، أصبحت هذه التقنيات أكثر توازنًا ووعيًا بالعدالة الاجتماعية.

إن ما يحدث اليوم يجعلني مقتنعة بأن التكنولوجيا ليست بديلًا عن المرأة، وليست خطرًا عليها كما يعتقد البعض، بل هي منصة يمكنها أن تقف عليها بثبات وتقدّم نفسها للعالم بأسلوب جديد ، فالذكاء الاصطناعي يخلق وظائف جديدة تحتاج إلى دقة وصبر وإبداع، وهي سمات غالبًا ما تبرع فيها النساء ، كما يفتح مجالات للمرأة في القيادة الرقمية وريادة الأعمال والحلول الابتكارية في الصحة والتعليم والمجتمع.

واليوم، ونحن نمضي نحو مستقبل يعتمد بدرجة كبيرة على الآلة، تبرز النساء كقوة يمكنها أن تمنح التكنولوجيا روحها الإنسانية، وأن توازن بين تسارع التطوير واحترام القيم. هذا التوازن هو ما يجعلني أرى أن الشراكة بين المرأة والذكاء الاصطناعي ليست علاقة تبعية، بل علاقة تأثير متبادل؛ المرأة تطور التكنولوجيا، والتكنولوجيا تدعم المرأة.

إنني أؤمن بأن السنوات المقبلة ستشهد صعودًا أكبر للمرأة في عالم الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كمتخصصة تُدرّب الخوارزميات، بل كقائدة تُعيد تشكيل مفهوم التكنولوجيا ذاتها، وتجعلها أكثر اقترابًا من الإنسان. فالمستقبل ليس للذكاء الاصطناعي وحده، ولا للمرأة وحدها، بل لهذه الشراكة التي ستصنع عالمًا أكثر اتزانًا وإبداعًا.

وبين كل هذه التحولات، تظل الحقيقة واضحة:
حين تمتلك المرأة أدوات المستقبل، يصبح المجتمع كله أكثر قوة، وأكثر عدالة، وأكثر قدرة على النمو .

الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد