الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تغيير في موعد امتحانات نصف العام 2026  ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الحالي 2025 / 2026

 موعد امتحانات نصف العام 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026  ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات نصف العام 2026 تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية إعداده وإعلانه ، فلن يكون جدول امتحانات نصف العام 2026 موحدا على مستوى الجمهورية مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم : سوف يراعي جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم  عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )

موعد اجازة نصف العام 2026

كما حسمت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، موعد اجازة نصف العام 2026.

حيث تقرر رسميا أن يكون موعد اجازة نصف العام 2026 من السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الاجازة

