مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي

ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم؛ خلال مراسم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق تسع وثمانين مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، وذلك بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى.

وأعرب رئيس الوزراء فى مستهل الكلمة عن سعادته بهذه المناسبة التي تُجسد عمق العلاقات المصرية الإيطالية، وتؤكد أن التعاون بين البلدين الصديقين لا يقتصر على كونه شراكة تعليمية فحسب، بل يمثل نموذجًا للتكامل الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية.

وأضاف: "اليوم، ونحن نحتفل بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع الجانب الإيطالي، فإننا نؤكد أن هذه الخطوة ليست نهاية المطاف، بل بداية لمسار أوسع من الشراكات التي تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن بالغ التقدير للوزراء المصريين الذين أسهموا في دعم هذه الرؤية، وللقطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكًا فاعلًا في تحقيق الأهداف الوطنية فى هذا الشأن.

وتوجه بخالص التحية إلى وزير التعليم والجدارة بجمهورية إيطاليا، البروفيسور جوزيبي فالدّيتارا، الذي يُجسد اليوم إرادة صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم والتدريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الشراكة هي رسالة واضحة بأن مصر وإيطاليا تتطلعان معًا إلى مستقبل يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته، بالتأكيد على مواصلة الحكومة المصرية العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية، ويعزز مكانة مصر على الساحة العالمية.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم ليس مجرد احتفالية، بل هو نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، وشراكات أعمق، ومستقبل أكثر إشراقًا للشعبين المصري والإيطالي الصديقين.