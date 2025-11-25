وزير التعليم: توقيع بروتوكول مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر

أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته لتوقيع بروتوكول إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع دولة إيطاليا والذي يعد حدثا تاريخيا في مسيرة التعليم الفني في مصر مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني لمواكبة سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم أن البروتوكول يهدف لتوفير كوادر فنية مميزة لمواكبة سوق العمل مشيرا إلي أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع دولة إيطاليا لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة.

وأضاف أن البروتوكول يمثل إنشاء ٨٩ مدرسة فنية تكنولوجيا تطبيقية في جميع المجالات الإعداد كوادر فنية مدربة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، والأكاديميات الإيطالية.

ويهدف البروتوكول إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات المختلفة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

و يعكس البروتوكول حجم الثقة المتبادلة، وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية كما تمثل الشراكة خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر.

ويركز التعاون مع الجانب الإيطالي على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي من المهن والتخصصات الجديدة.