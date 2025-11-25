قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم: توقيع بروتوكول مع إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمود مطاوع

أعرب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته لتوقيع بروتوكول إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية مع دولة إيطاليا والذي يعد حدثا تاريخيا في مسيرة التعليم الفني في مصر مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني لمواكبة سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم أن البروتوكول يهدف لتوفير كوادر فنية مميزة لمواكبة سوق العمل مشيرا إلي أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع دولة إيطاليا لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة.

وأضاف أن البروتوكول يمثل إنشاء ٨٩ مدرسة فنية تكنولوجيا تطبيقية في جميع المجالات الإعداد كوادر فنية مدربة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفالية توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية،  بين وزارة التربية والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، والأكاديميات الإيطالية.

ويهدف البروتوكول إطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في عدد من التخصصات المختلفة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.

و يعكس البروتوكول حجم الثقة المتبادلة، وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية كما تمثل الشراكة خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر.

ويركز التعاون مع الجانب الإيطالي  على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي من المهن والتخصصات الجديدة.

