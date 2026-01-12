جون إدوارد يرفض عودة أحمد حمدي لتدريبات الزمالك رغم طلب معتمد جمال

قال الإعلامي خالد الغندور، إن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رفض عودة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، رغم طلب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول إعادة اللاعب وانتهاء العقوبة الموقعة عليه، والتي ينفذها بالتدريب الفردي داخل مقر النادي بميت عقبة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"معتمد جمال طالب بعودة اللاعب للتدريب الجماعي على استاد الكلية الحربية، خاصة في ظل معرفته الجيدة بإمكانيات أحمد حمدي، بعدما سبق وأن تدرب اللاعب تحت قيادته في منتخبات الناشئين والشباب، حيث يثق المدير الفني في قدراته الفنية وإمكانية الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة".

تابع الغندور:"جون إدوارد يتمسك حتى الآن بموقفه الرافض لعودة اللاعب، ليظل ملف أحمد حمدي معلقًا دون حسم، مع استمرار تجميده والتزامه بخوض التدريبات بشكل فردي داخل مقر النادي".

واختتم:"أحمد حمدي يتواجد فى مقر النادي وينفذ التدريبات الفردية،المكلف بها من خلال إبلاغه بالمواعيد المحددة لها".