قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جون إدوارد يرفض عودة أحمد حمدي لتدريبات الزمالك رغم طلب معتمد جمال

أحمد حمدي
أحمد حمدي
رباب الهواري

قال الإعلامي خالد الغندور، إن جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، رفض عودة أحمد حمدي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، رغم طلب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول إعادة اللاعب وانتهاء العقوبة الموقعة عليه، والتي ينفذها بالتدريب الفردي داخل مقر النادي بميت عقبة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"معتمد جمال طالب بعودة اللاعب للتدريب الجماعي على استاد الكلية الحربية، خاصة في ظل معرفته الجيدة بإمكانيات أحمد حمدي، بعدما سبق وأن تدرب اللاعب تحت قيادته في منتخبات الناشئين والشباب، حيث يثق المدير الفني في قدراته الفنية وإمكانية الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة".

تابع الغندور:"جون إدوارد يتمسك حتى الآن بموقفه الرافض لعودة اللاعب، ليظل ملف أحمد حمدي معلقًا دون حسم، مع استمرار تجميده والتزامه بخوض التدريبات بشكل فردي داخل مقر النادي".

واختتم:"أحمد حمدي يتواجد فى مقر النادي وينفذ التدريبات الفردية،المكلف بها من خلال إبلاغه بالمواعيد المحددة لها".

أحمد حمدي الزمالك أخبار الزمالك أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

أحمد شوبير

التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي

ترشيحاتنا

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة

خضار شتوي رخيص يحمي الكبد من مخاطر عديدة.. ما هو؟

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد